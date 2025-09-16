Polwax, spółka zależna Mostostalu Zabrze, podjęła decyzję o zamiarze sprzedaży infrastruktury Zakładu Produkcji Preparatów Przemysłowych zlokalizowanego w zakładzie produkcyjnym Polwax w Czechowicach-Dziedzicach, wraz z nieruchomościami, podał Polwax. Decyzja jest związana z zamiarem koncentracji działalności spółki w zakresie produkcji preparatów przemysłowych w jednej lokalizacji, tj. w zakładzie produkcyjnym w Jaśle.

Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Należy do Mostostalu Zabrze.

