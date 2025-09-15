Pomimo wczorajszego incydentu na lotnisku w Krakowie i czasowego zamknięcia portu, wszystkie zaplanowane loty Enter Air zostały wykonane, podała spółka. Pasażerowie dotarli do miejsc docelowych, a od dziś rana operacje przebiegają zgodnie z rozkładem, podkreślił Enter Air.

Wczoraj około godziny 14:00 samolot przewoźnika AirExplore, realizujący dla Enter Air lot ENT7030 z Antalyi do Krakowa, podczas lądowania w ekstremalnie trudnych warunkach pogodowych – bardzo intensywnych opadach deszczu – zjechał poza utwardzoną część drogi kołowania, przypomniano.

„Zamknięcie lotniska w Krakowie do północy wymagało szybkich decyzji operacyjnych. W sytuacji, gdy niektórzy przewoźnicy odwoływali rejsy, zespół Enter Air podjął decyzję o zrealizowaniu wszystkich lotów. W sumie pięć z nich zostało dotkniętych zmianami – część z nich była opóźniona, część została przekierowana do Katowic. Przewoźnik zorganizował transport autobusowy między Krakowem a Katowicami dla wszystkich pasażerów” – czytamy w komunikacie.

„Opóźnienia wyniosły od 2 do 7 godzin, ale wszyscy dotarli do celów swoich podróży” – dodał prezes Marcin Kubrak, cytowany w materiale.

Dla pasażerów na pokładzie samo lądowanie przebiegło spokojnie. Samolot wylądował i podczas kołowania z niewielką prędkością zjechał z pasa i zatrzymał się na miękkiej, trawiastej nawierzchni obok drogi kołowania. Wszyscy pozostali bezpieczni w fotelach, czekając na podstawienie schodów lotniskowych. Po około 40 minutach pasażerowie spokojnie opuścili pokład i zostali przetransportowani do terminalu. Nikt nie odniósł obrażeń, a samolot nie uległ uszkodzeniu, podano także.

„Dziś wszystkie loty odbywają się zgodnie z harmonogramem” – zakończono w informacji.

Enter Air jest największą prywatną linią lotniczą działającą w Polsce. Realizuje połączenia dla czołowych polskich i zagranicznych biur podróży latając w ponad 30 krajach. Jest notowany na GPW od 2015 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews