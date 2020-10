Aż 71% Polaków uważa, że produkcja komponentów do budowy sieci 5G powinna być w rękach firm z Polski lub Europy, wynika z badania SW Research na zlecenie firmy Ericsson.

„Respondenci wysoko ocenili wkład lokalnie działających firm w rozwój technologii teleinformatycznych na świecie, co znajduje potwierdzenie w rzeczywistości. W Łodzi i Krakowie działają centra badawczo-rozwojowe, a w Tczewie produkuje się sprzęt 5G dla Polski i innych krajów Europy. 31% badanych dodatkowo uważa, że sieć 5G powinna być traktowana jako infrastruktura krytyczna, czyli kluczowa dla bezpieczeństwa narodowego i stabilnego rozwoju gospodarki” – czytamy w komunikacie.

Oczekiwania biznesu i konsumentów wobec 5G są bardzo duże. Uruchomienie sieci piątej generacji będzie wymagało od operatorów sieci komórkowych zmiany sprzętu i oprogramowania. Według uczestników badania, za budowę sieci 5G w kraju powinna odpowiadać firma z Polski (53%) lub Europy (16%). W przypadku miejsca produkcji komponentów do budowy sieci 5G, respondenci największym zaufaniem darzą firmy prowadzące produkcję w Polsce (54%), w Europie (17%), a w dalszej kolejności w Stanach Zjednoczonych (4,4%) i Azji (2,5%). Dla blisko co czwartego respondenta lokalizacja produkcji czy pochodzenie geograficzne firmy nie mają znaczenia, podano także.

„Wkład działających w Polsce firm w rozwój światowych technologii teleinformatycznych został oceniony jako wysoki przez 30% badanych. Ten patriotyzm technologiczny i priorytetowe traktowanie Polski i Europy przez respondentów znajdują pokrycie w rzeczywistości. Na przykład, spośród jedenastu fabryk produkujących sprzęt Ericsson na świecie, jedna znajduje się w Polsce. W Tczewie powstają urządzenia radiowe gotowe obsłużyć 4G i 5G ‚Made in Poland’. W przyszłości sprzęt znad Wisły zostanie wykorzystany do budowy sieci 5G w Polsce oraz w innych krajach Europy” – czytamy dalej.

W Polsce również działa drugie pod względem wielkości centrum badań i rozwoju firmy Ericsson na świecie, które w Krakowie i Łodzi zatrudnia około 1 800 osób. Efekty pracy polskich inżynierów wykorzystują operatorzy telekomunikacyjni w wielu krajach, w Polsce są nimi Play i Polkomtel, podano również.

„63% badanych uważa, że technologia 5G zwiększy konkurencyjność polskiej gospodarki wobec innych krajów UE. Zdaniem respondentów największy potencjał wykorzystania technologii 5G ma sektor telekomunikacyjny (63%). Ponad 1/4 respondentów wskazuje na logistykę i edukację (27%), a jedna na pięć osób branżę rozrywkową (21%). Korzyści dla wielu gałęzi gospodarki potwierdza również najnowszy raport agencji Analysys Mason, specjalizującej się w badaniach i analizach rynku telekomunikacyjnego. Według jej szacunków uruchomienie sieci 5G w Polsce przyniesie największe korzyści firmom z branży produkcyjnej i logistycznej, które dzięki sieci piątej generacji mogą zyskać ponad 7 mld euro” – wymieniono także.

Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa danych w sieciach 5G, 30% respondentów uważa, że sieć 5G powinna być traktowana jako infrastruktura krytyczna. Takie stanowisko jest zgodne z wytycznymi UE oraz ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa. Zaskakujące jest jednak to, że blisko połowa osób (48%) nie potrafi wyrazić swojego zdania w tej kwestii, stwierdzono także.

„Wiele osób nie docenia faktu, że bezpieczeństwo prywatnych danych czy pracy najważniejszych systemów informatycznych zależy również od technologii używanej do budowy infrastruktury telekomunikacyjnej. Sieć 5G będzie nową platformą komunikacji dla struktur administracji publicznej i wszystkich gałęzi gospodarki. Dlatego należy pamiętać, że sieć piątej generacji nie jest kolejnym G i musi być traktowana jako infrastruktura krytyczna, od której zależy sprawne działanie państwa i stabilność gospodarki” – skomentował ekspert firmy Ericsson Marcin Sugak, cytowany w komunikacie.

W Polsce technologia 5G jest już dostępna, ale konieczne jest przydzielenie odpowiednich pasm i częstotliwości. Sprzęt firmy Ericsson jest gotowy do pracy w sieci 5G już od 2015 roku. Jest to możliwe dzięki aktualizacji do 5G za pomocą zdalnej instalacji oprogramowania. Do tej pory do operatorów na całym świecie wysłanych zostało ponad 5 mln anten 5G. Komisja Europejska oczekuje, że do 2025 r. kraje członkowskie będą posiadać szerokie pokrycie siecią 5G. W lutym 2020 r. Ericsson ogłosił uruchomienie komercyjnej sieci 5G z operatorem Polkomtel oraz badawczej sieci na Politechnice Łódzkiej. Ericsson prowadzi testy 5G z innymi operatorami i podmiotami w Polsce, podano w komunikacie.

Ericsson posiada obecnie ponad 110 komercyjnych umów 5G, z których ponad 60 to aktywne sieci działające w ponad 30 krajach. Ericsson jest również liderem w standaryzacji 5G, z większością udziałów dla 4G i 5G. Biorąc pod uwagę deklaracje zgłoszone do Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI), stosując filtr niezbędności, Ericsson jest na szczycie wyścigu patentowego 5G. Według analizy firmy prawnej Bird & Bird, Ericsson posiada największą liczbę znaczących patentów SEP (standard-essential patent) związanych z 5G na świecie (15,8%), stwierdzono również.

Badanie przeprowadzone w październiku 2020 roku przez SW Research na zlecenie Ericsson na reprezentatywnej grupie Polaków powyżej 16. roku życia. Przeprowadzono 806 ankiet, a reprezentatywność była kontrolowana pod względem podstawowych zmiennych demograficznych: płci, wieku oraz wielkości miejscowości zamieszkania.

Źródło: ISBnews