Ponar Wadowice podpisał Memorandum of Understanding (MoU) z Demarko – producentem specjalistycznych naczep i przyczep oraz zabudów specjalnych pojazdów dostawczych i ciężarowych, podała spółka. Zawarte porozumienie ma charakter strategiczny i dotyczy współpracy w obszarze dostaw komponentów hydraulicznych oraz świadczenia przez Ponar usług w zakresie systemów hydrauliki siłowej na potrzeby pojazdów wytwarzanych przez Demarko.

„Tempo rozwoju polskiego przemysłu obronnego wyraźnie przyspiesza, opierając się na technologiach i kompetencjach budowanych lokalnie przez lata. Długoterminowa współpraca i strategiczne partnerstwa liderów, takich jak Ponar i Demarko, sprzyjają dalszemu umacnianiu naszej pozycji i umożliwiają realizację coraz bardziej zaawansowanych projektów w ramach europejskich łańcuchów dostaw. Wspólnie z Demarko koncentrujemy się na realizacji kompleksowych projektów produkcyjnych i badawczo-rozwojowych dla sektora obronnego, co otwiera przed nami nowe perspektywy w przetargach o skali międzynarodowej i stanowi fundament naszej strategii” – powiedział prezes Ponar Wadowice Marek Warzecha, cytowany w komunikacie.

Porozumienie zakłada rozwój współpracy strategicznej pomiędzy spółkami. Współpraca obejmuje dostawy komponentów hydraulicznych oraz świadczenie przez Ponar usług z zakresu hydrauliki siłowej na potrzeby specjalistycznych naczep i zabudów pojazdów dostawczych i ciężarowych wytwarzanych w zakładach produkcyjnych Demarko. Jednocześnie Demarko zapewni wsparcie w realizacji dostaw, a także montażu skomplikowanych struktur spawanych dla Ponar. Przyjęty model współdziałania opiera się na komplementarnych specjalizacjach obu spółek i solidnych fundamentach operacyjnych – Ponar dostarcza zaawansowane rozwiązania w obszarze hydrauliki siłowej, a Demarko odpowiada za zaawansowane struktury spawane i produkcję pojazdów specjalnych. Takie połączenie tworzy efekt synergii kompetencji i umożliwia wspólne projektowanie oraz rozwój nowych rozwiązań technologicznych dla szerokiego grona odbiorców.

Demarko jest wiodącym producentem specjalistycznych naczep do transportu ponadnormatywnego oraz zabudów specjalnych modułowych, obecnym w Polsce i na kilkunastu rynkach zagranicznych. Spółka specjalizuje się w projektowaniu i produkcji tego typu rozwiązań o charakterze dual-use, wykorzystywanych w sektorze obronnym.

Ponar Wadowice jest spółką działającą na rynku elementów i układów hydrauliki siłowej oraz wysokociśnieniowych systemów wodnych.

Źródło: ISBnews