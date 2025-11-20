Sieć Popeyes zamknie ten rok z 30 lokalizacjami w Polsce, a w kolejnym poszerzy portfolio o nowy format In-line street i umocni swoją pozycję w największych aglomeracjach. Do 2031 r. Popeyes chce mieć 200 restauracji w Polsce, podała spółka.

Do połowy listopada sieć uruchomiła 14 nowych restauracji, a w najbliższym czasie planuje otworzyć kolejnych sześć. Marka pojawi się po raz pierwszy w Gorzowie Wielkopolskim (Drive Thru), Opolu (Solaris), Rzeszowie (Millenium Hall) i Długołęce (Drive Thru), a także wzmocni obecność w największych miastach poprzez nowe lokalizacje w Galerii Krakowskiej oraz warszawskiej Galerii Wileńskiej. Tym samym na koniec 2025 roku liczba działających restauracji Popeyes przekroczy 30.

„To zdecydowanie rekordowy rok w historii rozwoju Popeyes w Polsce. Skala ekspansji pokazała nam, jak sprawnie działają wszystkie elementy organizacji. Zainteresowanie klientów w wielu miastach przewyższyło nasze oczekiwania, a nowe lokalizacje bardzo szybko budują bazę stałych gości. Ten rok potwierdził, że jesteśmy gotowi na kolejny etap rozwoju – wzmocniliśmy fundamenty operacyjne, a jednocześnie przygotowaliśmy markę na kolejne kroki milowe” – powiedział CEO Rex Concepts CEE Jerzy Tymofiejew, cytowany w komunikacie.

„Jednocześnie już dziś zdecydowanie możemy powiedzieć, że na ten moment nie planujemy rozwoju modelu franczyzowego dla Popeyes. Decyzja ta pozostaje kluczowym elementem naszej aktualnej strategii, budujemy portfolio restauracji spójne operacyjnie i konsekwentne jakościowo we wszystkich miastach […]. W perspektywie długoterminowej planujemy w Polsce ponad 200 restauracji Popeyes i tyle samo restauracji Burger King, czyli łącznie ponad 400 lokali obu marek” – dodał.

Choć nadal mocnym elementem strategii ekspansji będą lokale typu Drive-Thru i obecność w większych miastach, w których marki dotąd nie ma, to nowością w strategii na przyszły rok będzie wprowadzenie nowego formatu In-line street – lokali umieszczonych przy głównych ulicach dużych miast, podano.

„To naturalne uzupełnienie obecnego portfela, opartego dotąd na restauracjach w galeriach handlowych oraz lokalizacjach typu Drive-Thru. Chcemy jeszcze lepiej wykorzystać potencjał wysokiego ruchu pieszego w centrach aglomeracji oraz dotrzeć do nowych grup gości, szczególnie w miejscach o dużej konkurencji gastronomicznej i wysokiej dynamice odwiedzalności. Wprowadzenie tego formatu wpisuje się w długoterminową strategię budowania skalowalnej, zdywersyfikowanej sieci, zdolnej do obsługi rosnącego popytu oraz dalszego zwiększania udziału Popeyes w rynku” – wyjaśnił Tymofiejew.

Popeyes jest spółką zależną Restaurant Brands International Inc. (RBI), jednej z największych na świecie firm zajmujących się restauracjami szybkiej obsługi z ponad 40 mld USD rocznej sprzedaży w całym systemie i około 30000 restauracji w ponad 100 krajach. RBI jest właścicielem czterech znanych marek restauracji szybkiej obsługi na świecie – Burger King, Tim Hortons, Popeyes i Firehouse Subs.

Za rozwój marki Popeyes w Europie Środkowo-Wschodniej i w Polsce odpowiada firma Rex Concepts. Rex Concepts nieustannie rozwija segment QSR (quick service restaurant) w Polsce, Czechach i Rumunii.

Źródło: ISBnews