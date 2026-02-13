Centralny Port Komunikacyjny (CPK) zaprosił 20 firm i konsorcjów do złożenia ofert w przetargu na świadczenie usług inżyniera kontraktu przy projektowaniu i budowie pierwszego etapu węzła kolejowego w rejonie lotniska Port Polska, podała spółka. Oferty można składać do 9 marca.

Pakiet pierwszy węzła kolejowego to część odcinka Kolei Dużych Prędkości (KDP) „Y”, czyli linii 85 (LK85) Warszawa – nowe lotnisko – Łódź. W skład zadania wejdzie też łącznica z linią kolejową 3 (relacji Warszawa – Poznań) oraz wyjście na północ w stronę z planowanej linii CMK Północ.

„Postępowanie wykonawcze prowadzone jest w ramach umowy ramowej na usługi inżyniera kontraktu dla kolejowych inwestycji towarzyszących. Spółka zawarła ją w lipcu 2022 r. z 20 podmiotami, które zostały wyłonione w przetargu. Obecne postępowanie wykonawcze to już piąty przetarg, który spółka Centralny Port Komunikacyjny przeprowadzi w ramach tej umowy ramowej. Wykonawca zostanie wybrany na podstawie ceny” – czytamy w komunikacie.

Do głównych zadań wyłonionej firmy należał będzie nadzór i zarządzanie kontaktem realizowanym w formule „projektuj i buduj”. W zakres umowy wejdą też m.in. nadzór nad opracowywaniem projektu budowlanego pierwszego pakietu węzła wraz z weryfikacją, odbiorem i rozliczeniem prac, a także uzyskanie zgód i decyzji administracyjnych, wymieniono.

„Węzeł kolejowy CPK” został podzielony na trzy pakiety i będzie powstawał etapami. Umożliwi on skomunikowanie centrum Polski w osi wschód – zachód i północ – południe.

Jak wynika z aktualnych harmonogramów Port Polska, odcinek pierwszy odcinek linii KDP między Warszawą i Łodzią ma zostać uruchomiony przed końcem 2032 r., czyli jednocześnie z lotniskiem, natomiast odcinki do Poznania i Wrocławia do końca 2035 r.

Centralny Port Komunikacyjny to spółka Skarbu Państwa powołana do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej. Nadzór właścicielski nad spółką sprawuje pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Źródło: ISBnews