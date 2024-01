Better Energy przyłączył do sieci swoją najnowszą inwestycję – piątą wielkoskalową farmę fotowoltaiczną o mocy 28 MW w Krapkowicach (woj. opolskie), swoją pierwszą instalację na południu Polski, podała spółka. Dzięki temu całkowita moc przyłączonych do sieci farm fotowoltaicznych Better Energy w naszym kraju wzrosła do 236 MW.

„Za Better Energy udany i intensywny okres, czego ostatnim przykładem jest przyłączenie do sieci farmy fotowoltaicznej w Krapkowicach. Poszerzamy naszą działalność na południu Polski, oferując zieloną energię dla podmiotów, które chcą zadbać o redukcję śladu węglowego. Cieszę się, że dzięki płaconym przez nas lokalnym podatkom farma fotowoltaiczna przyczyni się do rozwoju Krapkowic i szybszego przestawienia polskiej gospodarki na zielone tory” – powiedział dyrektor zarządzający Better Energy w Polsce Łukasz Witkowski, cytowany w komunikacie.

Better Energy jest liderem w wytwarzaniu zielonej energii oraz jednym z najszybciej rozwijających się producentów energii odnawialnej w Europie Północnej. Powstała w 2012 r. w Danii spółka rozwija, finansuje, buduje i obsługuje duże farmy fotowoltaiczne oraz sprzedaje energię odnawialną, którą wytwarza. Obecnie Better Energy prowadzi działalność w Polsce, Danii, Szwecji i Finlandii.

Źródło: ISBnews