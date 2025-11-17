Portfel zamówień Grupy Polimex Mostostal pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów wynosił ok. 7,87 mld zł na koniec III kw. 2025 r. i obejmował kontrakty zawarte lub projekty zaoferowane, w przypadku których dokonano wyboru oferty grupy, podała spółka.

„Aktualny portfel zamówień grupy kapitałowej pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów wynosi 7,87 mld zł i obejmuje kontrakty zawarte lub projekty zaoferowane, w przypadku których dokonano wyboru naszej oferty. W poszczególnych segmentach kształtuje się następująco: Segment Energetyka 3,48 mld zł, Segment Produkcja 0,3 mld zł, Segment Nafta, Gaz, Chemia 3,26 mld zł, Segment Budownictwo Przemysłowe 0,53 mld zł, Segment Budownictwo Infrastrukturalne 0,3 mld zł” – czytamy w raporcie kwartalnym.

Notowany na GPW Polimex Mostostal świadczy usługi w zakresie budownictwa, na zasadach generalnego wykonawstwa, dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska, zarówno w Polsce, jak i za granicą. W 2024 r. miał 2,86 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews