Grupa Erbud w II połowę 2025 r. weszła z portfelem zleceń wysokości ok. 2,8 mld zł, podała spółka w raporcie półrocznym. Wartość portfela przypadająca na bieżący rok to ok. 1,7 mld zł. W okresie styczeń – sierpień 2025 r. Grupa podpisała kontrakty na wartość ok. 1 758 mln zł.

„Łącznie portfel zamówień zewnętrznych Grupy miał na koniec czerwca 2025 r. wartość ponad 2,8 mld zł, czyli niemal taką samą jak w tym samym momencie roku 2024 r. Do tego dochodzi wartość wykonawcza projektów własnych w OZE, przekraczająca 700 mln zł” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

„Jesteśmy […] spokojni o wyniki całego roku, szczególnie, że nasz portfel jest wypełniony zleceniami” – podkreślił prezes Dariusz Grzeszczak, cytowany w materiale.

Dodał, że rynek kubaturowy w Polsce wciąż jest w stagnacji, ale spółka zgromadziła w nim „pokaźny” portfel zamówień, który jest obecnie wart prawie 1,7 mld zł, z czego ok. 800 mln zł przypada na ten rok.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2024 r. miała 2,98 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews