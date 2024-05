Grupa Torpol posiada portfel zamówień o wartości ok. 4,74 mld zł netto (bez udziału konsorcjantów), z tego: ok. 4,6 mld zł netto dotyczy spółki-matki, a ok. 0,14 mld zł netto dotyczy TOG, podała spółka.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,09 mld zł w 2023 r.

Źródło: ISBnews