Spółki z grupy kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o wartości ok. 1,5 mld zł, podała spółka.

„Na rynku kolejowym są plany ogłoszenia do końca tego roku przetargów o wartości ok. 16 mld zł – głównie w ramach kontynuacji KPK i w ramach nowej perspektywy unijnej 2021-2027. Mają to być zadania w większości w konwencji ‚buduj’. ZUE zamierza aktywnie uczestniczyć w powyższych postępowaniach przetargowych oraz liczy na ich szybkie ogłoszenie i rozstrzygnięcia” – czytamy w komunikacie.

Jak wskazano, na chwilę obecną liczba przetargów na tym rynku jest ograniczona, co przekłada się na dużą konkurencję o zlecenia i niskie ceny ofertowe, których poziom nie jest atrakcyjny dla ZUE.

„Obecna sytuacja na rynku kolejowym jest zgodna z wcześniejszymi przewidywaniami spółki, która od dłuższego czasu dywersyfikuje portfel zamówień poprzez pozyskiwanie zleceń na rynku miejskim. Od listopada 2020 r. spółka pozyskała na tym rynku 2 kontrakty w konwencji ‚buduj’ oraz 1 kontrakt utrzymaniowy na łączną kwotę ok. 208 mln zł i nadal ofertuje. Spółka składa również oferty na rynkach zagranicznych” – czytamy także.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 996 mln zł w 2019 r.

Źródło: ISBnews