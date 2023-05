Portfel zamówień Grupy Mirbud na lata 2023-2026 miał wartość ok. 5,25 mld zł według stanu na koniec marca br., podała spółka.

„Najważniejszymi dokonaniami emitenta w raportowanym okresie było:

– dalsze uzupełnianie portfela zamówień grupy kapitałowej emitenta, który na dzień 31.03.2023 r. wynosił około 5 250 mln zł na lata 2023-2026

– zakończenie w terminie budowy 'Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) – gr. woj. Łódzkiego/śląskiego ok. km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek B – węzeł Bełchatów (bez węzła) – węzeł Kamieńsk (z węzłem) od km 351+800 do km 376+000

– zawarcie z Gminą Olsztyn aneksu do umowy na realizację zadania pn. 'Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie’ z tytułu przyznanej kwoty waloryzacji w wysokości 25 000 tys zł netto, co stanowi 15% pierwotnego wynagrodzenia umownego” – czytamy w raporcie za I kwartał.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2022 r. miała 3 319 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews