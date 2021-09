Portfel zamówień budowlanych Grupy Trakcja na koniec czerwca br. wyniósł 2 527 mln zł (z wyłączeniem konsorcjantów), podała spółka. Oznacza to spadek o ok. 22% r/r.

„W okresie I półrocza 2021 roku Grupa Trakcja podpisała umowy o łącznej wartości około 0,4 mld zł netto, (z wyłączeniem części przychodów przypadającej na konsorcjantów) co stanowi spadek o około 33% w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku. Portfel zamówień grupy na koniec czerwca 2021 roku wyniósł około 2,5 mld zł netto (z wyłączeniem części przychodów przypadającej na konsorcjantów), co stanowi spadek o około 22% w stosunku do portfela zamówień na koniec czerwca 2020 roku” – czytamy w raporcie półrocznym.

Portfel zamówień spółki Trakcja na 30 czerwca 2021 roku wynosił 1 713 mln zł (z wyłączeniem części przychodów przypadającą na konsorcjantów), z których 198,1 mln zł stanowią umowy podpisane w okresie I półrocza 2021 roku, podano także.

Trakcja jest spółką działającą w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce i za granicą. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 339 mln zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews