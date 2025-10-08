Osiem firm z Polski, Finlandii, Niemiec i USA stworzyło konsorcjum pod nazwą Europejska Fabryka Dronów, którego celem jest produkcja dronów dla wojska i służb mundurowych oraz dla użytkowników cywilnych, poinformował prezes Sygnis – lidera konsorcjum – Andrzej Burgs. Konsorcjum współpracuje z ukraińskimi firmami i żołnierzami celu przeniesienia doświadczeń z pola walki na Ukrainie do Polski.

Powstanie konsorcjum ogłoszono na konferencji dotyczącej zastosowania dronów w działaniach bojowych.

„Dotychczas rozmawialiśmy indywidualnie z poszczególnymi partnerami. Przedstawialiśmy te informacje w formie skrótowej […]. Natomiast dzisiaj mamy pierwszy raz okazję zaprezentować to szerszej publiczności, również z fizycznym pokazem naszych technologii i naszego doświadczenia” – podkreślił podczas spotkania Burgs.

W skład konsorcjum wchodzą firma Sygnis jako lider oraz firmy QuantumFly, Azimex, AirBorn i Power Technology z Polski, fińska firma Viima, niemiecka 3YourMind i amerykańska Deterrence.

„W Europejskiej Fabryce Dronów oparliśmy się o firmy z sektora MŚP z dużą wiedzą i doświadczeniem. Są to firmy polskie, ukraińskie, amerykańskie, niemieckie, fińskie. Słowem, staramy się, żeby konsorcjum było budowane przez podmioty z całej Europy, a właściwie nawet nie tylko z Europy, a bardziej z krajów NATO. Staramy się postawić na to, żeby to były firmy, które mają doświadczenie, ekspercką pozycję w swojej dziedzinie” – podkreślił prezes.

Uczestnicy konsorcjum zamierzają się skupić na wytwarzaniu prostych konstrukcyjnie i tanich w produkcji dronów rozpoznania, uderzeniowych, FPV, logistycznych oraz przeciwdronów opartych na doświadczeniach z frontu wojny na Ukrainie oraz na systemach sztucznej inteligencji, które umożliwiłyby realizację prostych misji bojowych i rozpoznania bez udziału operatora.

Europejska Fabryka Dronów myśli też o szkoleniach operatorów dronów z bezpośrednim przełożeniem na zmiany i ewolucję systemów dronowych, jaka wciąż zachodzi na froncie wojny ukraińsko-rosyjskiej, a także na przeciwdziałaniu penetracji rosyjskich dronów bojowych w głąb własnego ugrupowania bojowego. Prezes Sygnis nie ma wątpliwości, że działanie w ramach konsorcjum ułatwi powyższe cele.

„Jako lider Europejskiej Fabryki Dronów widzimy, że polski rynek systemów bezzałogowych jeszcze jest w dużym rozproszeniu, w dużym chaosie. Natomiast firmy, które w Polsce tworzą drony, są dobre. Trzeba przyznać, że poziom inżynierski i poziom techniczny dronów jest naprawdę wysoki” – podkreślił Burgs.

Według zapewnień przedstawicieli Sygnis inwestorzy chętnie podejmują rozmowy związane z uczestnictwem w projekcie.

„W zakresie finansowania jesteśmy na etapie rozmów z inwestorami. Jesteśmy już po kilku rundach, a obecnie trwa piąta runda rozmów inwestorskich. W mojej ocenie jesteśmy bliżej niż dalej, ale nie jestem w stanie podać jakichś konkretów. Natomiast uważam, że do końca roku ten temat będzie zamknięty” – zakończył prezes Sygnis.

Ponadto przewidywane są rozmowy z Ministerstwem Obrony Narodowej i resortem spraw wewnętrznych, które także wykazują zainteresowanie ofertą.

Sygnis to spółka deeptech prowadząca projekty badawczo-rozwojowe w zakresie technologii hardware’owych. Jest notowana na rynku NewConnect od 2021 r.

Źródło: ISBnews