Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) podjął uchwałę o wystąpieniu siły wyższej w spółce i poinformowaniu kontrahentów o jej konsekwencjach dla zobowiązań, podała spółka. Podjęcie decyzji jest związane z wydarzeniami z 12 września w kopalni Borynia-Zofiówka (Ruch Zofiówka), gdzie doszło do zaistnienia pożaru endogenicznego, w wyniku którego zaszła konieczność czasowego otamowania zagrożonego rejonu obejmującego eksploatowaną ścianę. JSW na chwilę obecną przewiduje utratę wolumenu produkcji w 2025 r. w wysokości ok. 156 tys. ton.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews