Zarząd Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE) wydał spółce w 100% zależnej od Pozbudu pozytywną decyzję o wsparciu inwestycji, polegającej na wybudowaniu zakładu produkcyjnego ogniw i baterii litowo-jonowych oraz systemów magazynowania energii. Decyzja uwzględnia wartość kosztów kwalifikowanych inwestycji w przedziale 196,21 mln zł – 254,69 mln zł.

„Podmiotem wnioskującym o wydanie decyzji jest spółka Faradise S.A. z siedzibą w Poznaniu – spółka celowa, założona przez Pozbud w 2021 roku, zależna w 100% od spółki, działająca w segmencie odnawialnych źródeł energii. Inwestycja, która realizowana będzie przez grupę Pozbud wspólnie z Durapower Holdings PTE LTD z siedzibą w Singapurze oraz Elmodis Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, obejmie zakup nieruchomości, wybudowanie budynku produkcyjnego z zapleczem biurowym, budynków magazynowych, budynków technicznych i warsztatowych wraz z infrastrukturą drogową i logistyczną, a także zakup maszyn i urządzeń” – czytamy w komunikacie.

Zarząd ŁSSE określił w decyzji warunki wsparcia dla inwestycji, która ma zostać zakończona do dnia 31 grudnia 2024 roku. Są nimi między innymi: zapewnienie co najmniej 100 nowych miejsc pracy i utrzymanie zatrudnienia na tym poziomie co najmniej do 31 grudnia 2029 roku, poniesienie kosztów kwalifikowanych inwestycji o łącznej wartości co najmniej 196 205 308,46 zł i maksymalnie 254 689 270,00 zł oraz kryteriów jakościowych w ramach zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz społecznego, podano także.

Wsparcie, którego udzieli ŁSSE na rzecz realizacji inwestycji udzielone zostanie w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 35% kosztów kwalifikowanych z tytułu kosztów inwestycji, przez okres 12 lat licząc od dnia wydania decyzji, zakończono w informacji.

Pozbud specjalizuje się w produkcji okien i drzwi, jak również w świadczeniu kompleksowych usług budowlanych. Jest notowany na rynku głównym GPW od 2008 r.

Źródło: ISBnews