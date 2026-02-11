Pożyczka udzielona Mabionowi przez ACRX stanowi kolejny element procesu finansowania pomostowego, poinformował prezes Gregor Kawaletz. W celu zabezpieczenia średnioterminowej perspektywy finansowej Mabion prowadzi obecnie trzy równoległe procesy mające na celu określenie optymalnej struktury finansowania: finansowanie dłużne (w tym fundusze private debt), emisja akcji do wybranego inwestora oraz potencjalne pozyskanie inwestora strategicznego lub finansowego. Spółka finalizuje też powołanie rady doradczej.

„Umowa pożyczki z ACRX Investments Limited stanowi kolejny element procesu finansowania pomostowego Mabion, wspierając krótkoterminową płynność w okresie prac nad zabezpieczeniem optymalnej struktury finansowania w średnim terminie. ACRX jest wehikułem inwestycyjnym pana Michała Kojeckiego, który jest akcjonariuszem kilku spółek notowanych na giełdzie, w tym firm biotechnologicznych. Równolegle, realizujemy szereg inicjatyw strategicznych obejmujących rozmowy dotyczące finansowania dłużnego, potencjalnej emisji akcji do wybranego inwestora oraz możliwości pozyskania inwestora strategicznego lub finansowego” – powiedział Kawaletz, cytowany w komunikacie.

„Jednocześnie pozostajemy skoncentrowani na rozwoju biznesu – aktywnie współpracujemy z globalnymi partnerami w zakresie nowych projektów CDMO i współrozwoju (co-development), wzmacniamy naszą obecność międzynarodową oraz finalizujemy powołanie rady doradczej, która wkrótce wesprze realizację Strategii Mabion 2025-2030 oraz dalszy rozwój spółki na rynku leków biologicznych” – dodał.

Spółka poinformowała też, że obecnie prowadzone są dalsze, zaawansowane rozmowy z globalnymi partnerami, których celem jest zwiększenie przychodów w 2026 roku z nowych kontraktów CDMO oraz innych inicjatyw wzrostowych, w tym projektów w formule co-development, zgodnie ze zmieniającymi się trendami i oczekiwaniami rynkowymi. Ponadto Mabion dąży do powołania międzynarodowej rady doradczej, która ma m.in. wzmacniać sieć kontaktów biznesowych Spółki i technologiczne aspekty nowych inicjatyw, które mogą dodatkowo wesprzeć rozwój Mabion na rynku leków biologicznych.

9 lutego Mabion zawarł umowę pożyczki z ACRX Investments Limited na kwotę do 6 mln zł. Pożyczka będzie uruchamiana na wniosek spółki – jednorazowo lub w transzach – i będzie oprocentowana według stałej rocznej stopy procentowej wynoszącej 9,53%. ACRX posiada opcję konwersji całości lub części pożyczki na akcje Mabion po cenie rynkowej pomniejszonej o 20% dyskonta lub po cenie oferowanej innym inwestorom w przypadku emisji akcji. Pożyczka zostanie udzielona na okres sześciu miesięcy od dnia jej uruchomienia.

Mabion jest polską firmą biofarmaceutyczną założoną w 2007 roku, która przechodzi transformację w kierunku firmy CDMO o profilu biologicznym, świadczącej usługi w segmencie małych i średniej wielkości projektów na różnych etapach rozwoju. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

Źródło: ISBnews