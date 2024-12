PragmaGO sfinalizowała przejęcie od cypryjskiej spółki RC2 i Elisy Rusu 89% akcji spółki Telecredit IFN (Omnicredit), rumuńskiego fintechu specjalizującego się w cyfrowych rozwiązaniach finansowych dla sektora MŚP, podała spółka. Wartość transakcji to 5,79 mln euro.

„Przejęcie Omnicredit to dla nas ważny krok w realizacji strategii międzynarodowego rozwoju. Planujemy znacząco zwiększyć skalę działalności spółki w ramach obecnej oferty. Jednocześnie będzie ona platformą do wprowadzenia naszych innowacyjnych usług embedded finance B2B na rynek rumuński” – powiedział dyrektor ds. ekspansji międzynarodowej PragmaGO Vjaceslav Lypko, cytowany w komunikacie.

„W związku z realizacją transakcji pani Elisa Rusu oraz pani Daniela Crutan pozostaną członkami organu zarządzającego Telecredit. Nadto pan Jacek Obrocki, pełniący funkcję wiceprezesa zarządu emitenta, został powołany na funkcję członka Board of Directors (organ nadzorczy) Telecredit” – czytamy też.

PragmaGO poinformowała również, iż celem spełnienia jednego z warunków zawieszających nabycia akcji 5 grudnia 2024 r., w wykonaniu umowy pożyczki uruchomiła finansowanie w łącznej wysokości 2 278 000 euro oraz 485 000 RON przeznaczone na spłatę zobowiązań Telecredit wynikających z umów pożyczek zawartych pomiędzy Telecredit i jej podmiotami powiązanymi. Spłata udzielonego finansowania ma nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia jego uruchomienia, podano.

„Zgodnie z warunkami umowy pożyczki, emitent jest także uprawniony do uruchomienia na rzecz Telecredit dalszego finansowania w wysokości 1 625 500 euro przeznaczonego na bieżącą działalność Telecredit” – czytamy również w komunikacie.

Omnicredit to czołowy gracz na rumuńskim rynku fintech, specjalizujący się w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw, głównie poprzez usługi faktoringowe. W pierwszej połowie 2024 roku firma osiągnęła przychody w wysokości 6,5 mln zł oraz zysk netto wynoszący 2,4 mln zł. Na koniec czerwca suma bilansowa przekroczyła 37 mln zł, z czego aż 95% stanowił portfel należności, a kapitały własne – ponad 8 mln zł.

W komunikacie podkreślono, że Rumunia, dzięki wysokiej dostępności danych, daje duże możliwości w zakresie automatyzacji procesów oceny ryzyka, co jest kluczowe przy implementacji embedded finance. W ich przypadku decyzja kredytowa jest wydawana nawet w kilkadziesiąt sekund, co oznacza szybki dostęp do pieniędzy, bez zbędnych formalności i wizyt w placówkach finansowych.

„PragmaGO planuje też wykorzystać swoje doświadczenie w digital faktoringu, wdrażając Omnicredit sprawdzone na polskim rynku rozwiązania – zarówno w zakresie User Experience, jak i zarządzania ryzykiem kredytowym” – czytamy również.

Rumunia, jako drugi co do wielkości rynek w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem liczby ludności oraz wielkości handlu detalicznego (54 mld euro), stanowi kluczowy kierunek rozwoju dla PragmaGO. Dynamicznie rozwijający się rynek e-commerce, generujący rocznie 6 mld euro, stwarza, zdaniem spółki, obiecujące warunki do wzrostu – szczególnie w zakresie embedded finance.

„Omnicredit ma zostać wiodącym dostawcą finansowania dla sektora MŚP w Rumunii. Celem jest wypełnianie luki finansowej w tym sektorze i dostarczanie kapitału obrotowego firmom, które nie znajdują odpowiednich ofert w tradycyjnym sektorze bankowym” – czytamy także.

PragmaGO jest jedną z największych niebankowych instytucji finansowych na polskim rynku współpracującą z mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorcami. W 2021 r. spółkę przejął Polish Enterprise Funds SCA.

Źródło: ISBnews