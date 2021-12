Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) liczy na otwarcie przedstawicielstwa w Singapurze wiosną 2022 r., proceduje dalej także kwestię przedstawicielstwa w USA, poinformowała ISBnews prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka w kuluarach Polsko-Arabskiego Forum Gospodarczego – największego wydarzenia biznesowego organizowanego w ramach obecności Polski na Wystawie Światowej w Dubaju. Agencja ISBnews jest patronem medialnym udziału Polski w Wystawie.

„Trwają procesy przygotowań do otwarcia kolejnych przedstawicielstw banku w USA i w Singapurze. W USA nasz wniosek o otwarcie przedstawicielstwa jest cały czas procedowany. Singapur mamy praktycznie gotowy – to jest kwestia zalokowania osoby, która by tam mogła się pojawić. Musimy obserwować, jak wygląda pandemia i możliwości przemieszczania się. Być może wiosna będzie tym momentem, że zapomnimy o COVID-19 i zaczniemy wracać do normalnego funkcjonowania. Jeżeli tak będzie, to moglibyśmy otworzyć to przedstawicielstwo wiosną” – powiedziała Daszyńska-Muzyczka w rozmowie z ISBnews.

Dotychczas BGK otworzył cztery przedstawicielstwa zagraniczne: w Brukseli, Frankfurcie, Londynie i Amsterdamie.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju, jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne.

Forum zgromadziło ponad 1 000 uczestników, którzy mieli możliwość odbywania spotkań biznesowych oraz udziału w panelach podzielonych na dwie grupy. Prezentacje tematyczne związane z ofertą eksportową podczas Forum dotyczyły: zielonej energii, gospodarki cyfrowej i żywności. Prezentacje tematyczne związane z ofertą inwestycyjną skupiały się na infrastrukturze przyszłości oraz możliwościach i formach inwestycji w Polsce.

Źródło: ISBnews