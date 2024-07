Podczas niedawnej rozmowy w studiu Telewizji Biznesowej poprosiliśmy Sławomira Chabrosa – Prezesa Zarządu BizTech Konsulting S.A., czyli spółki informatycznej z rynku giełdowego NewConnect, o komentarz operacyjny do II kw. 2024 r., przybliżenie aktualnych uwarunkowań rynkowych, jak również nakreślenie celów i perspektyw biznesowych na dalszą część roku. Kluczowe wypowiedzi Prezesa, w podziale na istotne bloki tematyczne, zebraliśmy poniżej.

O profilu biznesowym BizTech Konsulting:

„Większość naszych usług stanowi wsparcie techniczne na rzecz dużych klientów i dużych korporacji, gdzie naszym zadaniem jest utrzymanie infrastruktury informatycznej. Innym obszarem naszej działalności jest edukacja i szkolenia – jesteśmy dużym centrum testowym i egzaminacyjnym dla różnych firm z zakresu IT, także spoza granic naszego kraju. Dodatkowo świadczymy usługi wdrożenia i sprzedaż licencji oprogramowania, związanego głównie z zarządzaniem bezpieczeństwem i ochroną danych, ale także innych obszarów, które są ważne dla naszych klientów” – przybliża na wstępie profil biznesowy spółki Prezes Sławomir Chabros.

O działalności operacyjnej w II kw. 2024 r.:

„W drugim kwartale komunikowaliśmy m.in. o istotnej umowie, która dotyczyła sprzedaży licencji dla klienta z sektora medycznego, umożliwiająca bardzo sprawne i wydajne zarządzanie zasobami organizacji, w tym również zespołami” – komentuje operacyjnie drugi kwartał Prezes Zarządu BizTech Konsulting S.A.

„Pod kątem sprzedaży licencji drugi kwartał będzie lepszy niż rok temu, co jest efektem m.in. wspomnianej już wcześniej umowy. Dodatkowo sprzedaliśmy do firmy ubezpieczeniowej oprogramowanie związane z badaniami i testami podatności przedsiębiorstwa na różnego rodzaju zagrożenia internetowe. Warto wspomnieć, że świadomość tego typu potencjalnych ingerencji z zewnątrz u większych klientów stale rośnie, co sprzyja kolejnym inwestycjom w nowoczesne oprogramowanie, które oferujemy” – kontynuuje.

„Przypuszczam, że usługi outsourcingowe, realizowane na rzecz naszych klientów w drugim kwartale tego roku, będą większe aniżeli rok wcześniej. Liczymy na dalszy wzrost w tym segmencie, co powinno przełożyć się również na wyższą wartość sprzedaży usług w ujęciu całego roku. W obszarze licencji celem jest osiągnięcie podobnej kwoty przychodów do rekordowej z zeszłego roku. Generalnie obserwujemy wzrost sprzedaży zarówno usług, jak i licencji, natomiast równocześnie rosną także koszty naszej działalności, w tym przede wszystkim koszt wynagrodzeń naszych pracowników. Pod koniec lipca będziemy znali wyniki drugiego za drugi kwartał, natomiast zaraportujemy je, zgodnie z przedstawionym harmonogramem raportów, w połowie sierpnia” – podsumowuje drugi kwartał.

O aktualnych uwarunkowaniach rynkowych:

„Generalnie na poziomie gospodarki spodziewamy się, że druga połowa tego roku będzie pozytywna, a średnioroczny wzrost PKB osiągnie około trzech procent, co byłoby dobrym wynikiem w porównaniu do roku ubiegłego. Jednocześnie trudno wyrokować jak będzie wyglądała kwestia samej inflacji, bo tutaj pojawiają się różne opinie. Natomiast jeżeli spodziewany wzrost gospodarczy zostanie dodatkowo wzmocniony przez pieniądze z KPO to sytuacja będzie sprzyjać beneficjentom tych środków w podejmowaniu decyzji o inwestycjach, w tym z pewnością również w obszarze infrastruktury informatycznej. W takim wariancie, jako firma IT, my również oczywiście skorzystamy” – odnosi się do aktualnych uwarunkowań rynkowych i dalszych perspektyw CEO BizTech Konsulting.

„Jednocześnie jesteśmy już po wyborach samorządowych, które powodowały wcześniej odkładanie części decyzji inwestycyjnych na czas powyborczy, więc można spodziewać się teraz stopniowego podejmowania decyzji i planowania inwestycji publicznych. Samo KPO, także w samorządach, będzie skutkować inwestycjami, w tym również w obszarze informatycznym” – dodaje.

O celach i perspektywach biznesowych na III kw. 2024 r.:

„Na pewno wciąż szukamy nowych klientów i liczymy, że takich znajdziemy. Niemniej u naszych obecnych, dużych klientów widzimy odpowiednią dynamikę wzrostu wartości świadczonych usług, ponieważ przedsiębiorstwa te również rozwijają się. Powoduje to, że zwiększa się potencjał współpracy w nowych obszarach ich działalności, w ramach istniejących już umów” – przedstawia cele i perspektywy biznesowe Prezes spółki IT z rynku giełdowego NewConnect.

„Prowadzone przez nas audyty bezpieczeństwa w obszarze IT na pewno stwarzają realne perspektywy na dalszy wzrost wartości naszych usług, zarówno w obszarze nowych zamówień, jak również poszerzenia dotychczasowej współpracy” – uzupełnia.

Źródło: Spółka