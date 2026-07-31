Rada Nadzorcza spółki Centralny Port Komunikacyjny (CPK) odwołała z pełnionych funkcji prezesa zarządu Filipa Czernickiego i członka zarządu Dariusza Kusia, podała spółka. Obowiązki prezesa zarządu, do czasu powołania nowej osoby na to stanowisko, pełnić będzie Marcin Michalski, obecnie członek zarządu spółki.

Rada nadzorcza w najbliższym czasie ogłosi postępowanie, dzięki któremu zostanie uzupełniony skład zarządu, zapowiedziano.

Centralny Port Komunikacyjny to spółka Skarbu Państwa powołana do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej. Nadzór właścicielski nad spółką sprawuje pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Źródło: ISBnews