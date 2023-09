Prezes Gaz-Systemu powołał interdyscyplinarną Radę Naukową – grono doradcze zarządu Operatora Systemu Przesyłowego, podała spółka. Rada składa się z uznanych ekspertów i przedstawicieli świata nauki, reprezentujących różne obszary tematyczne związane z funkcjonowaniem spółki: energetykę, bezpieczeństwo, prawo, ekologię i ochronę zdrowia.

Głównym zadaniem Rady jest wspieranie zarządu spółki w przyszłych obszarach działalności, identyfikowanie wyzwań i szans dla Gaz-System związanych z rozwojem strategicznym, a także konsultacje w zakresie realizacji celów strategicznych spółki, wskazanych w „Strategii Spółki do 2033 z perspektywą do 2040”, wskazano.

„Transformacja energetyczna, mimo, że wymaga radykalnych zmian w infrastrukturze, gospodarce, prawie i świadomości, powinna być prowadzona w sposób przyjazny i zrównoważony wobec otoczenia, w którym działamy. Przed Gaz-Systemem stoją ambitne cele na najbliższą dekadę: rozbudowujemy dotychczasową infrastrukturę, a jednocześnie planujemy wykorzystanie zupełnie nowych technologii. To wszystko powinno być racjonalne kosztowo, bezpieczne oraz wykonane z szacunkiem dla środowiska naturalnego i ludzi” – powiedział prezes Gaz-Systemu Marcin Chludziński, cytowany w komunikacie.

„Strategia na najbliższe dziesięciolecie, przyjęta przez spółkę, obejmuje wiele aspektów, których wzajemne oddziaływanie musimy wziąć pod uwagę. To powód, dla którego zaprosiliśmy do współpracy uznane autorytety wielu branż i środowisk akademickich. Kompleksowe podejście do przyszłości energetyki, z uwzględnieniem roli gazów zdekarbonizowanych, zapewni najlepsze funkcjonowanie spółki i polskiej gospodarki” – dodał prezes.

Gaz-System od 2025 r. będzie podlegał Dyrektywie o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive). W związku z tym wzrośnie liczba czynników – środowiskowych, społecznych, zarządczych – które spółka powinna uwzględniać w procesie planowania strategicznego, podano także.

Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesyłanie gazu ziemnego, zarządza niemal 12 tys. km gazociągów w Polsce i podmorskim gazociągiem Baltic Pipe oraz jest właścicielem Terminalu LNG im w Świnoujściu.

