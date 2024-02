Polski sektor bankowy nie ma potencjału by znacząco zwiększyć absorpcję papierów skarbowych, uważa prezes ING Banku Śląskiego Brunon Bartkiewicz.

„W strukturze aktywów banków obligacje skarbu państwa to jest obecnie 25%. Z punktu widzenia ekonomicznego i obciążenia bilansu nie widzę wielkiego potencjału na to, aby ten poziom wzrósł” – powiedział Bartkiewicz podczas konferencji prasowej, zaznaczając, że mówi to jako ekonomista, a nie prezes banku.

Jego zdaniem znaczące zwiększenie udziału obligacji w aktywach banków mogłoby oznaczać zbyt wielką koncentrację na jednym instrumencie finansowym i związane z tym ryzyko dla kapitałów banków w przypadku wzrostu rentowności papierów skarbowych.

Przypomniał, że w ciągu 5 lat udział obligacji w aktywach zwiększył się z 15 do 25%.

„W mojej ocenie przejście na poziom 35% byłoby problemem” – powiedział.

W projekcie ustawy budżetowej na 2024 r. przewidziano potrzeby pożyczkowe netto na poziomie 252,27 mld zł w 2024 r. wobec planowanego wykonania w wysokości 152,52 mld zł w 2023 r.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 245,36 mld zł na koniec 2023 r.

Źródło: ISBnews