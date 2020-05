KGHM Polska Miedź jest przygotowany na spowolnienie w gospodarce, gdyż budując strategię w 2018 roku brał pod uwagę różne scenariusze. Jednak obecna sytuacja związana ze skutkami pandemii będzie wymagała przyjrzenia się planom inwestycyjnym, kosztom i planowanym wynikom finansowym, poinformował ISBnews.TV prezes Marcin Chludziński.

„W roku 2018 antycypowaliśmy różne wydarzenia i mówiliśmy, że tylko zmienność jest niezmienna. Tak było również w roku 2019, w kontekście wojen handlowych Chiny-USA, ale tak też jest teraz, w kontekście tego co nieprzewidywalne, a wywołało taką zmienność” – powiedział Chludziński podczas XIX Debaty Eksperckiej ISBnews „Polscy czempioni w okresie globalnego spowolnienia”.

Jego zdaniem, trudno obecnie oszacować czas trwania pandemii koronawirusa i jej skutki dla gospodarki, ponieważ wszystko zależy od lockdown’ów, zarówno jeśli chodzi o przemieszczanie się ludzi, o logistykę, jak i o skalę produkcji i popytu.

„Byłbym bardzo nieodpowiedzialny, gdybym powiedział, że spodziewam się tego, czy innego scenariusza” – stwierdził.

Chludziński podkreślił, że w zarządzaniu kryzysowym ważne jest przygotowanie planów na trudniejsze czasy, a ekonomiści już przed pandemią koronawirusa sygnalizowali nadchodzące spowolnienie, które wynika z cykli koniunkturalnych.

„Nikt nie wiedział, co może ten kryzys wywołać. I nagle okazuje się, że pojawia się czarny łabędź, sytuacja zupełnie niespodziewana, nieprzewidywalna w postaci choroby, wirusa, która de facto paraliżuje łańcuchy dostaw, paraliżuje popyt, paraliżuje łańcuchy dostaw, paraliżuje obrót konsumentów, jeśli chodzi o gotówkę, o sprzedaż, o koniunkturę gospodarczą” – podkreślił prezes KGHM Polska Miedź.

W opinii Chludzińskiego obecna sytuacja będzie wymagała zarówno od KGHM, jako od spółki Skarbu Państwa, jak i od wielu innych podmiotów, przyjrzenia się swoim planom inwestycyjnym, swoim kosztom i planowanym wynikom finansowym.

„Potrzebujemy czasu, żeby zobaczyć jak będzie rozwijała się pandemia na świecie, żeby zobaczyć, jak funkcjonuje handel w tej zmienionej rzeczywistości. I to będzie moment, kiedy my również będziemy mówili, co możemy zrobić, co rewidujemy, czego się spodziewamy, jeśli chodzi o naszą perspektywę krótkofalową, jak i długofalową (strategiczną)” – mówił Chludziński.

Zaznaczył, że ryzyko istnieje w każdym biznesie – zarówno w jednoosobowej działalności gospodarczej, i średnim przedsiębiorstwie, jak i wielkich koncernach. „I trzeba się w tej zmienności odnajdywać” – podsumował prezes KGHM.

W poniedziałek odbyła się „XIX Debata Ekspercka ISBnews”, podczas której prezesi największych polskich spółek uznali, że polskie duże przedsiębiorstwa są dobrze przygotowane do globalnego spowolnienia gospodarczego, które będzie konsekwencją pandemii koronawirusa. W ich zgodnej opinii, kryzys to czas na weryfikację strategii biznesowej, przegląd aktywów, ale także na fuzje i przejęcia słabszych, ale atrakcyjnych podmiotów, które mocniej odczują recesję.

W debacie brali udział: Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen; Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź; Leszek Skiba, p.o. prezesa Banku Pekao; Mariusz Dziurdzia, partner PwC, lider usług dla dyrektorów-CFO.

Źródło: ISBnews