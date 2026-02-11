Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził zmianę taryfy myOrlen – spółki z Grupy Orlen – w efekcie której 7 mln gospodarstw domowych oraz tysiące innych objętych nią podmiotów zapłaci za paliwo gazowe średnio o 3,4% mniej, podała spółka. To trzecia obniżka cen w ostatnim roku.

Zgodnie z zatwierdzoną przez prezesa URE zmianą taryfy myOrlen (dawniej PGNiG Obrót Detaliczny) w zakresie obrotu paliwami gazowymi, od 25 lutego br.:

– ceny netto (bez akcyzy) za paliwo gazowe w grupach taryfowych W.1-W.4, S.1-S.4 oraz Z.1-Z-4 będą wynosić 19,729 gr/kWh (dotychczas 20,426 gr/kWh),

– ceny netto (bez akcyzy) za paliwo gazowe w grupach taryfowych W.5, S.5 oraz Z.5 będą wynosić 19,691 gr/kWh (dotychczas 20,386 gr/kWh).

„Robimy to, co obiecaliśmy. Zapewniamy Polakom możliwie najniższe ceny, dlatego już od 25 lutego br. nasi klienci zapłacą jeszcze mniej za gaz w swoich domach. To już trzecia obniżka w ciągu 12 miesięcy w Grupie Orlen. Zawdzięczamy ją między innymi naszym inwestycjom we własne złoża gazu. Taka jest energia jutra” – powiedział prezes Orlenu Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie.

Taryfa jest kalkulowana na podstawie planowanych dla danego roku kosztów uzasadnionych myOrlen, w tym uśrednionych kosztów ponoszonych przez spółkę na zakup paliwa gazowego na rynku.

„Dla klientów Grupy Orlen objętych taryfą myORrlen jest to trzecia w ciągu 12 miesięcy obniżka rachunków. Pierwszą było zatwierdzenie obowiązującej taryfy w czerwcu 2025 r.; wtedy każdy z klientów nią objętych zyskiwał według URE 14,8% oszczędności na paliwie gazowym. W grudniu zaś obniżone zostały stawki największego Operatora Systemu Dystrybucyjnego – tu oszczędności URE szacował na 1,7%. Zmiany, które będą obowiązywać od 25 lutego br., przyniosą kolejne 3,4% mniej na rachunku w pozycji 'paliwo gazowe'” – dodał prezes myOrlen Artur Stawiarski.

myOrlen (dawniej PGNiG Obrót Detaliczny) to lider sprzedaży detalicznej gazu ziemnego, sprężonego gazu ziemnego (CNG) i skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Polsce. Spółka dostarcza gaz do prawie 7 mln gospodarstw domowych i 250 tys. klientów biznesowych.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews