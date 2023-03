Rada dyrektorów Allegro.eu postanowiła przedłożyć najbliższemu zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki rekomendację dotyczącą powołania Catherine Faiers – COO Auto Trader Group – oraz Tomasza Suchańskiego – prezesa Żabka Polska – na stanowiska niezależnych dyrektorów niewykonawczych, podała spółka. Allegro podkreśliło w oświadczeniu dla ISBnews, że nominacje na dyrektorów oznaczają jedynie „szerszą perspektywę i nic więcej”.

„Zarówno pani Faiers, jak i pan Suchański zostali wskazani przez Komitet [ds. wynagrodzeń i nominacji spółki] jako odpowiedni kandydaci do powołania przez walne zgromadzenie spółki. Kandydaci spełniają kryteria określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW oraz protokole Komitetu oraz wyrażają zgodę na powołanie ich na niezależnych dyrektorów spółki” – czytamy w komunikacie.

Z doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych związanych ze sprzedażą, marketingiem, produktem, technologią, finansami i operacjami, Catherine Faiers jest wysoko cenioną liderką e-commerce. Była odpowiedzialna za pomyślne przeprowadzanie transformacji cyfrowych, danych i technologii na trzech wiodących rynkach typu marketplace: Auto Trader, Addison Lee i Trainline. Obecnie pełni funkcję chief operating officer w Auto Trader Group plc (spółka z listy FTSE 100).

„Tomasz Suchański jest prezesem Grupy Żabka. Jego wieloletnie doświadczenie i dogłębne zrozumienie mechanizmów rządzących branżą pozwala mu kierować działaniami Grupy Żabka w sposób, który zaowocował pozycją lidera modelu convenience w Europie Środkowo-Wschodniej. Zanim został dyrektorem generalnym Żabki w marcu 2016 r., był związany z różnymi spółkami Jeronimo Martins. Pracował w międzynarodowych strukturach firmy, a wcześniej w latach 2011-2014 był dyrektorem generalnym Biedronki w Polsce. Wcześniej pełnił funkcje dyrektora finansowego Jeronimo Martins Polska, członka zarządu tej spółki oraz dyrektora operacyjnego regionu centralnego. Przed przyjazdem do Polski w 2005 roku pracował na rynku międzynarodowym zajmując się portugalskimi sieciami grupy Jeronimo Martins. W 2003 roku objął stanowisko dyrektora finansowego sieci hurtowni Recheio, a wcześniej jako członek działu finansowego odpowiadał za supermarkety Pingo Doce i hipermarkety Feira Nova” – czytamy dalej.

Rada uważa, że powołanie Catherine Faiers i Tomasza Suchańskiego na niezależnych dyrektorów leży w najlepszym interesie spółki, będąc krokiem w kierunku ogłoszonego celu, aby większość członków rady była niezależna najpóźniej do dnia 1 września 2026 r., podkreślono.

Allegro zaznacza w stanowisku przesłanym ISBnews, że za tymi nominacjami nie kryją się dodatkowe motywy.

„Komunikowaliśmy, że chcemy zwiększyć liczbę niezależnych dyrektorów niewykonawczych w radzie dyrektorów i dokładnie to robimy najnowszymi nominacjami. Catherine i Tomasz oferują ogromną wiedzę i niezwykle przydatną perspektywę, czyli rzeczy dla Allegro nieocenione. Tak jak Tomasz reprezentuje odnoszący sukcesy polski biznes, jakim bez dwóch zdań jest Żabka, tak np. zasiadający już w radzie Pedro Arnt reprezentuje Mercado Libre, co w żadnym z przypadków nie oznaczało i nie oznacza żadnego ukrytego planu. Nie trzeba dodawać, że wszyscy członkowie rady podpisują umowę o zachowaniu poufności, która zobowiązuje do zachowania pełnej poufności. Szersza rada oznacza szerszą perspektywę i nic więcej” – poinformował ISBnews regionalny dyrektor komunikacji w Allegro Marcin Gruszka.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w 2020 r.

Źródło: ISBnews