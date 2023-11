Primavera Parfum Group liczy na wzrost przychodów o ok. 20-25% r/r do rekordowego poziomu blisko 300 mln zł w 2023 r., natomiast wzrost wolumenowy powinien sięgnąć ok. 10-15% r/r, poinformował ISBnews.TV dyrektor zarządzający Jędrzej Karasek. Firma chce zwiększać udział sprzedaży online w przychodach, a w przyszłości także wprowadzić marki własne.

„Cały rok 2023 zamkniemy bardzo solidnym wzrostem, on wyniesie ok. 20-25% r/r w obrocie. Oczywiście, w sztukach to będzie około 10-15%. Osiągniemy rekordowe przychody, zbliżymy się do 300 mln zł sprzedaży. Wydaje nam się, że radzimy sobie dużo lepiej niż rynek, co jest spowodowane naszą zeszłoroczną transformacją systemu i bardzo fajnym rozwojem firmy dość innowacyjnej i spełniającej wymogi rynku” – powiedział Karasek w rozmowie z ISBnews.TV.

Wyjaśnił, że w ub.r. spółka dokonała bardzo gruntownej zmiany systemu IT.

„W poprzednich latach mieliśmy system patchworkowy, złożony z wielu różnych programów. Przez dwa lata – od 2021 roku do połowy 2022 r. pisaliśmy nowe oprogramowanie, które obsługuje wszystkie kwestie związane ze sprzedażą i dokumentami sprzedażowymi, jak również wszystkie integracje z zewnętrznymi klientami, których mamy kilkaset. Dzięki temu, że dokonaliśmy tej zmiany, mogliśmy się zacząć bardzo szybko rozwijać i dostarczać szerszą gamę produktów, większą ich ilość i z dużo większą jakością niż przy wykorzystaniu poprzedniego systemu” – wskazał dyrektor zarządzający.

Karasek poinformował, że Primavera Parfum Group chce zwiększać udział sprzedaży online w przychodach, a w przyszłości chce także wprowadzić marki własne.

„Obecnie około 10-12% kosmetyków sprzedaje się przez internet. My jesteśmy przekonani, że ten procent będzie cały czas na korzyść internetu, z tego względu, że w krajach dużo bardziej rozwiniętych te produkty mogą stanowić nawet 50% sprzedaży; tak jest w Chinach” – powiedział dyrektor.

„Obecnie jesteśmy firmą sprzedającą marki, które kupujemy od dystrybutorów. W przyszłości chcielibyśmy się skoncentrować na kreowaniu marek własnych. Jest mnóstwo startupów, które mają bardzo dobre wyniki” – zapowiedział także.

Primavera Parfum to dystrybutor e-commerce zajmujący się głównie dostarczaniem produktów do sklepów internetowych, drogerii, sieci i sprzedawców indywidualnych w kategorii Beauty, Home i Health. Firma jest obecna na polskim rynku kosmetycznym od 1991 roku.

Źródło: ISBnews