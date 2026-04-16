Proacta zawarła umowę z Medinet Systemy Informatyczne na dostawę, wdrożenie i uruchomienie systemu Digital Breast Cancer Unit (DBCU) dla Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego, podała spółka. Przedmiotem umowy jest implementacja rozwiązania wspierającego i optymalizującego proces diagnostyki oraz leczenia raka piersi, wraz z integracją systemu z infrastrukturą informatyczną. Łączna wartość kontraktu wynosi 553,5 tys. zł, a termin realizacji został wyznaczony na 30 maja 2026 r.

Jest to pierwsze komercyjne wdrożenie platformy Digital Breast Cancer Unit – zaawansowanej platformy analitycznej, której celem jest optymalizacja całej ścieżki leczenia pacjenta z rakiem piersi poprzez integrację danych medycznych, wytycznych klinicznych oraz modeli predykcyjnych – oraz kluczowy etap komercjalizacji autorskiej technologii spółki. Projekt wpisuje się w rosnące potrzeby systemu ochrony zdrowia w zakresie poprawy efektywności procesów leczenia, standaryzacji decyzji terapeutycznych oraz wykorzystania danych w praktyce klinicznej i opieki nad pacjentami z rakiem piersi, podano w komunikacie.

„Wdrożenie systemu DBCU w środowisku szpitalnym to dla nas przełomowy moment i pierwszy, bardzo istotny krok w kierunku szerokiej komercjalizacji tego rozwiązania. Od początku projektowaliśmy naszą platformę jako odpowiedź na konkretne wyzwania systemu ochrony zdrowia, przede wszystkim potrzebę uporządkowania i optymalizacji procesu leczenia pacjentów onkologicznych. Dziś dysponujemy gotowym, skalowalnym narzędziem, które może być wdrażane w kolejnych ośrodkach medycznych i realnie wspierać lekarzy w podejmowaniu decyzji terapeutycznych wśród pacjentów z rakiem piersi. To wdrożenie nie tylko potwierdza rynkową skuteczność naszego rozwiązania, ale także otwiera przed nami możliwości dalszej ekspansji” – powiedział wiceprezes Maciej Grzywacki, cytowany w materiale.

Proacta to notowana na rynku NewConnect spółka bioinformatyczna.

Źródło: ISBnews