Proces sprzedaży bankowości detalicznej Citi Handlowego toczy się i bank będzie informował o istotnych wydarzeniach w tym procesie, zgodnie z wymogami prawnymi, poinformowała prezes Elżbieta Czetwertyńska.

„Na początku chciałabym też uprzedzić państwa pytanie o proces sprzedaży bankowości detalicznej. Ten proces się toczy. Jak już wielokrotnie mówiłam, będziemy państwa oczywiście informować o istotnych wydarzeniach w tym procesie, zgodnie z wymogami, jakie obowiązują spółkę giełdową” – powiedziała Czetwertyńska podczas telekonferencji.

W grudniu 2024 r. bank podał, że ogłoszona wówczas Strategia wzrostu banku Citi Handlowy na lata 2025-2027 zakłada – w związku z trwającym procesem wyjścia z Segmentu Bankowości Detalicznej i z brakiem ostatecznych decyzji w tej sprawie na dzień przyjęcia strategii – kontynuację działalności banku w oparciu o dwa segmenty biznesowe – Bankowość Instytucjonalną i Bankowość Detaliczną.

Citi Handlowy zapowiedział sprzedaż segmentu detalicznego wiosną 2021 r., co wynikało ze strategicznej decyzji podjętej przez Citigroup, która wtedy oznajmiła, że będzie dążyła do wyjścia z bankowości detalicznej na 13 rynkach. W listopadzie 2023 r. bank informował, że wrócił do procesu poszukiwania kupca na biznes detaliczny.

W lutym 2024 r. prezes Elżbieta Czetwertyńska mówiła, że spodziewa się, iż rozmowy z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi biznesem detalicznym banku rozpoczną się „w niedługim czasie”. Z kolei w czerwcu br. Business Insider poinformował, że Citigroup wznawia próbę sprzedaży swojego polskiego biznesu detalicznego. W październiku 2024 r. „Puls Biznesu” podał, powołując się na nieoficjalne informacje, że chęć zakupu segmentu detalicznego Citi Handlowego wyrazili właściciele VeloBanku i Nest Banku – Cerberus Capital Management i AnaCap Financial Partners.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie – najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r. Aktywa razem banku wyniosły 72,48 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews