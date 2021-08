Prodromus oczekuje zwielokrotnienia wolumenów sprzedaży swoich robotów rehabilitacyjnych po oficjalnym dopuszczeniu Prodrobota Magna dla dorosłych w USA, co ma nastąpić na początku przyszłego roku, poinformował zarząd spółki. Prodromus jest w trakcie emisji akcji.

„Wprowadzenie Prodrobota Magna do USA otworzy nam znacząco większy ilościowo i wartościowo rynek, na którym jest łatwiej o finansowanie rehabilitacji przez ubezpieczycieli, co ma miejsce zwłaszcza na dojrzałych rynkach, jak Ameryka. Liczymy więc, że premiera naszego robota dla dorosłych za Oceanem i w UE umożliwi zwielokrotnienie naszego historycznego wolumenu sprzedaży” – powiedział odpowiedzialny za strategię i rozwój Prodromusa Tomasz Chwiałkowski podczas wideokonferencji.

Dodał, że w IV kw. Prodromus spodziewa się pozytywnego zakończenia procesu dopuszczenia Prodrobota Magna przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA). Spółka jest w procedurze 510K, dotyczącej urządzeń z odpowiednikami na rynku.

„Realizacja planu następuje zgodnie z założeniami. Liczymy, że na początku 2022 Prodrobot Magna oficjalnie trafi na rynek. Ważnym jego wyróżnikiem jest poruszanie miednicą w pełnym zakresie ruchu, co jest niedostępne dla innych urządzeń na świecie, czy rozwiązania wizualizacyjne, jak VR. O zainteresowaniu rynkowym może świadczyć fakt niedawnej pierwszej sprzedaży tego urządzenia w USA do podmiotu prywatnego na Florydzie. Wcześniej oczekiwaliśmy, że taka transakcja może pojawić się najwcześniej pod koniec tego roku” – powiedział Chwiałkowski.

Prezes Prodromusa Bartłomiej Wielogórski dodał, że prace dopuszczeniowe realizowane są zgodnie z planem.

„Mamy doświadczenie w certyfikacji, zdobyte przy dopuszczaniu naszego robota dla dzieci. Podaliśmy termin premiery rynkowej nie przez przypadek i jeżeli nie zdarzą się naprawdę nieprzewidywalne rzeczy, to jesteśmy spokojni o debiut rynkowy Magna. Dodam, że prapermiera już się odbyła. Pokazaliśmy robota naszym potencjalnym klientom i czekają oni na rozpoczęcie produkcji. Sporo oczekujemy po zbliżających się targach branżowych w Miami” – wskazał Wielogórski.

Przez wcześniejsze 3 lata spółka uzyskała 4,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, głównie na rynkach zagranicznych (eksport ponad 80% przychodów).

„Po 7 miesiącach tego roku mamy wolumen z całego 2020. Możemy powiedzieć, że w kontaktach i zaliczkach mamy 7 realizacji (po jednej w USA, Anglii, Chinach, Kazachstanie i 2 w Polsce). To bardzo satysfakcjonujący wynik. Widać, że po 2020, obciążonym pandemią kolejne okresy przynoszą poprawę i mamy dobre oczekiwania na cały 2021. Obecność w USA i wejście na rynek Prodrobota Magna dobrze rokują na kolejne okresy” – dodał Chwiałkowski.

Dotychczas spółka sprzedała łącznie 40 prodrobotów w 11 krajach. „Wbiliśmy się już mocno w mapę marek w naszej branży. Oferujemy globalnie zarówno sprzedaż jak i serwis. Drivery wzrostu rehabilitacji zrobotyzowanej na przyszłość to ograniczone zasoby wykwalifikowanego personelu, systematyczny wzrost nakładów na służbę zdrowia, czy niekorzystne tendencje demograficzne” – wymienił prezes.

Prodromus jest w trakcie emisji akcji, realizowanej samodzielnie. Na rozwój rynkowy Prodrobota Magna w USA chce przeznaczyć 1 mln zł, proces rejestracji tego robota w EU to ok. 250 tys. zł, rozbudowa działu handlowego to planowane 1,1 mln zł, zasilenie kapitału obrotowego to 450 tys. zł, wkład własny do badań 850 tys. zł, a koszty debiutu na NewConnect to 250 tys. zł.

„Czynniki wzrostowe dla Prodromusa to wejście na wielki rynek USA, premiera i komercjalizacja robota Magna w najbliższych miesiącach, środki o charakterze dotacyjnym, co pozwoli na poszerzenie funkcjonalności i produktów platformy technologicznej, a NewConnect to szansa jaką daje publiczny rynek na wzrost rozpoznawalności i jeden z przystanków do dalszego rozwoju” – podsumował zarząd.

Prodromus produkuje i dostarcza wysokiej jakości urządzenia rehabilitacyjne aktualnie skierowane głównie do dzieci, z systemem biofeedbacku w czasie rzeczywistym. Opatentowana autorska technologia jest rozwijana od dekady, a prawie 40 Prodrobotów pomaga pacjentom w 10 krajach w Europie i w Azji. Spółka współpracuje z 17 dystrybutorami w 29 krajach na całym świecie.

Źródło: ISBnews