Związek Producentów Cukru w Polsce podsumował ostatnią kampanię cukrowniczą, w której plony wyniosły średnio 63,86 ton z hektara. Jest to najlepszy wynik na przestrzeni ostatnich sześciu lat, podał Związek. W kampanii 2023/2024 krajowi producenci cukru wyprodukowali 2 341 375 ton cukru, czyli o prawie 30 tys. ton cukru więcej wobec rekordowego roku 2017/2018.

Kampania cukrownicza 2023/2024 rozpoczęła się 28 sierpnia 2023 roku w cukrowni Miejska Górka, należącej do Pfeifer & Langen Polska, a zakończenie krojenia buraków cukrowych miało miejsce 4 lutego 2024 roku i dokonała go cukrownia w Opalenicy, należąca do Nordzucker Polska, podano.

„Średni czas trwania kampanii u wszystkich czterech producentów wyniósł 134 dni, co jest wynikiem znacząco większym od zeszłorocznego aż o 26 dni. Plony w omawianej kampanii wyniosły średnio 63,86 ton z hektara. Jest to najlepszy wynik na przestrzeni ostatnich sześciu lat. W zakończonej niedawno kampanii producenci cukru podpisali umowy na uprawę i dostawę buraków cukrowych z 26 027 rolnikami, od których zakupili 16 966 213 ton buraków. Oznacza to osiągnięcie poziomu, wcześniej nie spotykanego. W kampanii 2023/2024 krajowi producenci cukru wyprodukowali 2 341 375 ton cukru. Oznacza to poprawienie wyniku o prawie 30 tys. ton cukru wobec rekordowego roku 2017/18” – czytamy w komunikacie.

Związek Producentów Cukru w Polsce powstał w 1999 roku jako organizacja pracodawców i skupiał w swych szeregach członkowskich pojedyncze cukrownie. Od lipca 2003 roku jest jedyną organizacją mającą legitymację do reprezentowania i artykułowania wspólnych interesów producentów cukru w Polsce wobec: organów władzy krajowej i samorządowej oraz organizacji międzynarodowych i zagranicznych. Członkami Związku są spółki polskiego prawa handlowego, reprezentujące interesy producentów cukru operujących w Polsce, do których zaliczamy (wg wielkości udziału w rynku): Krajową Grupę Spożywczą, Pfeifer & Langen Polska, Suedzucker Polska i Nordzucker Polska.

Źródło: ISBnews