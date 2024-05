Dystrybucja energii elektrycznej Grupy Energa wyniosło 6 105 GWh w I kw. 2024 r. (wobec 5 828 GWh rok wcześniej), podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Produkcja energii elektrycznej brutto to 870 GWh (wobec 1 009 GWh rok wcześniej), zaś sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 4 605 GWh (wobec 4 583 GWh rok wcześniej).

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej Orlen.

Źródło: ISBnews