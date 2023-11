Produkcja energii elektrycznej netto w III kwartale br. w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła ok. 13,1 TWh (-18% r/r), wolumen dystrybucji wyniósł ok. 9,6 TWh (+8% r/r), a sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych wyniosła ok. 8,5 TWh (+3% r/r). Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 3,4 PJ (-15% r/r), podała Polska Grupa Energetyczna (PGE), prezentując wstępne szacunkowe dane.

„Szacunkowa średnia hurtowa cena energii zrealizowana przez segmenty Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa w III kwartale 2023 roku (z uwzględnieniem odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny) wyniosła 710,1 zł/MWh i była wyższa o ok. 132 złotych/MWh w porównaniu z III kwartałem 2022 roku. Jednocześnie średni koszt CO2 obu segmentów dla produkcji energii elektrycznej wyniósł 445,3 złotych/MWh, czyli był o ok. 115 zł/MWh wyższy niż w analogicznym okresie 2022 roku” – czytamy w komunikacie.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej PGE nadal jest w trakcie przygotowywania. Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał jest planowana na 21 listopada 2023 roku, podsumowano.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25%, a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews