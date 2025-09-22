Produkcja miedzi płatnej w Grupie KGHM wyniosła 62,5 tys. ton w sierpniu br. i była niższa o 1% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane.

„Produkcja miedzi płatnej wyniosła 62,5 tys. ton i była niższa o 0,9 tys. ton (-1%) od wielkości odnotowanej w sierpniu 2024 roku. Spadek produkcji miedzi płatnej dotyczył KGHM International” – czytamy w komunikacie.

Ponadto:

• Produkcja srebra płatnego wyniosła 120,6 tony i była wyższa o 45,5 tony (+61%) niż wielkość odnotowana w sierpniu 2024 roku.

• Produkcja TPM wyniosła 13,3 tys. troz i była wyższa o 3,5 tys. troz (+36%) w porównaniu do sierpnia 2024 roku. Wzrost produkcji TPM dotyczył KGHM Polska Miedź.

• Produkcja molibdenu wyniosła 1 mln funtów i była wyższa o 0,6 mln funtów niż wielkość produkcji odnotowana w sierpniu 2024 roku, wymieniono w materiale.

W styczniu-sierpniu produkcja miedzi płatnej sięgnęła 466,4 tys. ton wobec 482,5 tys. ton rok wcześniej, podano także.

„Po 8 miesiącach 2025 roku produkcja miedzi była na poziomie zbliżonym do planowanego, podczas gdy produkcja srebra i TPM kształtowała się powyżej założeń budżetowych” – zakończono.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2024 r. KGHM miał 35,32 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews