Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 60,5 tys. ton w listopadzie 2021 r. wobec 62,4 tys. ton rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

„Produkcja miedzi płatnej wyniosła 60,5 tys. ton co oznacza spadek o 3% w relacji do wielkości odnotowanej w analogicznym miesiącu 2020 roku ze względu na niższą produkcję w KGHM Polska Miedź S.A. (-4%) i segmencie KGHM International Ltd. (-15%)” – czytamy w komunikacie.

Produkcja srebra płatnego wyniosła 131,8 ton, tj. o 27,4 ton (+26%) więcej niż zrealizowano w analogicznym miesiącu 2020 roku ze względu na większą dostępność materiałów wsadowych w Wydziale Metali Szlachetnych Huty Miedzi Głogów.

Produkcja TPM wyniosła 13,1 tys. troz i była niższa o 4,9 tys. troz (-27%) w porównaniu do listopada 2020 roku, przede wszystkim na skutek spadku produkcji złota w spółce-matce.

Produkcja molibdenu wyniosła 0,5 mln funtów, czyli o 17% mniej niż w listopadzie 2020 roku ze względu na niższą zawartość molibdenu w rudzie przerabianej w kopalni Sierra Gorda.

W okresie styczeń-listopad produkcja miedzi płatnej sięgnęła 696,1 tys. ton wobec 644,4 tys. ton rok wcześniej.

„W okresie styczeń-listopad 2021 roku produkcja wszystkich głównych metali w grupie kapitałowej kształtowała się powyżej poziomu przewidzianego w budżecie na ten okres” – czytamy dalej.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2020 r. miała 23,63 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews