Produkcja nawozów azotowych Grupy Azoty spadła w styczniu br. do 199 tys. ton z 274 tys. ton rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne skonsolidowane wyniki produkcyjne.

Produkcja nawozów wieloskładnikowych spadła do 48 tys. ton z 65 tys. ton, a nawozów specjalistycznych spadła do 25 tys. ton z 27 tys. ton.

W segmencie chemia produkcja pigmentów spadła do 1 tys. ton z 2 tys. ton rok wcześniej, mocznika spadła do 48 tys. ton z 94 tys. ton, a produktów OXO – wzrosła do 11 tys. ton z 9 tys. ton.

Segment tworzywa odnotował spadek produkcji poliamidu do 8 tys. ton z 10 tys. ton rok wcześniej.

„Szacunkowe poziomy produkcji nawozów azotowych w listopadzie i grudniu pozwoliły nam zabezpieczyć rynek krajowy w nawozy przed szczytem sezonu aplikacyjnego. Z kolei w styczniu obserwowaliśmy w tym roku większe zainteresowanie rolników nawozami specjalistycznymi. Niższe poziomy produkcji w moczniku odzwierciedlają aktualną sytuację na rynku Unii Europejskiej w tym obszarze” – skomentował dyrektor generalny, członek zarządu Grupy Azoty Zbigniew Paprocki, cytowany w komunikacie.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,66 mld zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews