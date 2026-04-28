Produkcja węgla ogółem w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) wyniosła 13 mln ton, zaś produkcja węgla koksowego wyniosła 11 mln ton w 2025 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

„Zarząd spółki informuje, iż w 2025 r.:

– produkcja węgla ogółem wyniosła 13 mln ton,

– produkcja węgla koksowego wyniosła 11 mln ton,

– produkcja węgla do celów energetycznych wyniosła 2 mln ton,

– produkcja koksu ogółem wyniosła 3,15 mln ton” – czytamy w komunikacie.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

Źródło: ISBnews