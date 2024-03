Krajowa Agencja Leków i Wyrobów Medycznych w Rumunii zdecydowała o dopuszczeniu do obrotu na terytorium Rumunii na okres 3 lat produktu leczniczego Onko BCG 100, którego wytwórcą i podmiotem odpowiedzialnym jest Synthaverse, podała spółka.

„Dystrybutorem produktu i okazicielem pozwolenia na dopuszczenie jest Anisapharm Distribution SRL z siedzibą w Bukareszcie (Anisapharm), która jest partnerem biznesowym emitenta w Rumunii. Wydane pozwolenia na dopuszczenie na okres 3 lat oznacza, że przez okres jego ważności Ministerstwo Rumunii nabywać będzie wyłącznie Produkt wytwarzany przez emitenta, w ramach terapii onkologicznej, w jakiej stosowane jest Onko BCG” – czytamy w komunikacie.

Za pośrednictwem Anisapharm Synthaverse dostarcza również do Rumunii na analogicznych warunkach produkt leczniczy Szczepionka Przeciwgruźlicza BCG.

„Spółka oraz Anisapharm oceniły, że potrzeby rynkowe w Rumunii na Produkt Emitenta to ok. 12 500 – 15 000 opakowań rocznie. Emitent ma zabezpieczone możliwości produkcyjne pozwalające na realizacje zamówień Anisapharm w pełnym zakresie. Maksymalna roczna wartość sprzedaży produktu do Rumunii wynosić będzie 1 230 000 euro rocznie” – czytamy dalej.

Synthaverse (dawniej Biomed Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek) jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews