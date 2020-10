Prognozy aktywności inwestycyjnej pozostają na bardzo niskich poziomach, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

„Według najnowszych wyników SM NBP, chociaż nastąpił lekki wzrost optymizmu inwestycyjnego w relacji kwartalnej, to tylko w niewielkim stopniu rekompensował on głęboki spadek z III kw. W efekcie, prognozy aktywności inwestycyjnej wciąż pozostają na bardzo niskich poziomach” – czytamy w raporcie „Szybki Monitoring NBP – analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw”.

Bank centralny podał, że perspektywa powrotu aktywności inwestycyjnej na ścieżkę wzrostową nie jest, według przewidywań respondentów, zbyt bliska, a dodatkowo obciążona jest ona bardzo dużą niepewnością.

„Jedynie 5,7% firm ograniczających inwestycje (2,8% próby) deklaruje, że nastąpi to w perspektywie półrocza, a wg 25% – nie wcześniej niż za rok. Jednocześnie aż połowa firm nie potrafiła określić horyzontu osiągnięcia tej poprawy. Relatywnie szybszej, choć także raczej wykraczającej poza najbliższe półrocze, odbudowy inwestycji,można się spodziewać w przemyśle, w dużych firmach, w grupie firm zagranicznych i u eksporterów. Niepewność co do horyzontu poprawy aktywności inwestycyjnej jest dość równomiernie rozłożona w różnych grupach przedsiębiorstw w próbie” – podkreślono w materiale.

Bank centralny podał, że w II kw. 2020 r. nastąpił bardzo głęboki (realnie o 13,3% r/r) i powszechny spadek inwestycji przedsiębiorstw. Po raz pierwszy w historii nakłady tak silnie obniżyły się również w relacji do I kw. Na skalę redukcji aktywności inwestycyjnej miał wpływ fakt,że na wywołany COVID-19 wstrząs nałożył się malejący od kilku kwartałów trend stopniowego hamowania aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw, związany z wygasaniem obecnego cyklu.

Ostatnie badanie SM odbyło się we wrześniu2020r. W badaniu SM wzięło udział 2682podmiotów wybranych z terenu całego kraju. Prezentowane opracowanie opiera się głównie na dwóch źródłach danych: ankiecie Szybki Monitoring NBP (SM) oraz sprawozdaniach o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe(wyniki finansowe, dane GUS).

Źródło: ISBnews