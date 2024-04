Prognozy rentowności przedsiębiorstw na najbliższe 12 miesięcy ponownie poprawiły się w marcu br., a poprawa ta widoczna była w większości analizowanych klas, podał Narodowy Bank Polski (NBP).

„Prognozy rentowności na najbliższe 12 miesięcy ponownie poprawiły się (wzrost salda prognoz do 24,9 pkt proc. z 18,7 pkt proc.), a poprawa ta widoczna była w większości analizowanych klas, w tym zarówno w grupie przedsiębiorstw sprzedających na rynku krajowym, jak i wśród eksporterów (również wyspecjalizowanych)” – czytamy w raporcie „Szybki Monitoring NBP – analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw”.

W świetle wyników SM NBP w I kw. 2024 r. udział firm oceniających swoją rentowność jako satysfakcjonującą wzrósł w ujęciu kwartalnym (dane s.a.). Poprawa ta dotyczyła zarówno ocen rentowności sprzedaży krajowej (wzrost do 47,8% z 46,8%, i był to szósty kwartał jej poprawy), jak i zagranicznej (wzrost do 51,3% z 49,7%). Nie obejmowała ona jednak grupy firm z wysokim udziałem eksportu w przychodach, w której nastąpił spadek udziału podmiotów z zadowalającą rentownością (z 51,3% do 50,3%), wskazał bank centralny.

„W grupie przedsiębiorstw, które odczuły spadek rentowności (tj. w przypadku połowy próby) niemal co dziesiąte nie zamierza wprowadzać żadnych kroków zaradczych. Natomiast wśród firm reagujących na spadek zysków najwięcej, bo ok. 35% podmiotów, ma zamiar optymalizować koszty; głównie poprzez mniej radykalne zmiany, np. o charakterze organizacyjnym. Na podwyższenie cen w reakcji na spadek rentowności zdecyduje się zaś 10% podmiotów. Z kolei co czwarta firma deklaruje wykorzystanie szerszej gamy działań dostosowawczych. Jednocześnie respondenci doświadczający spadku rentowności bardzo rzadko planują głębsze zmiany technologiczne. Takie rozwiązania przewiduje obecnie jedynie 2% tych respondentów16. Niewielkie zainteresowanie takimi działaniami firmy uzasadniały podwyższoną niepewnością oraz relatywnie wysokimi kosztami finansowania” – czytamy dalej w raporcie.

Ostatnie badanie SM NBP odbyło się w marcu 2024 r. w badaniu SM NBP wzięło udział 2617 podmiotów wybranych z terenu całego kraju. Były to przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego reprezentujące wszystkie sekcje PKD poza rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem, oba sektory własności, przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz duże jednostki. Ze względu na przewagę w próbie przedsiębiorstw dużych, za którą jednak przemawia silna koncentracja zjawisk makroekonomicznych, wyniki badań ankietowych należy traktować z pewną ostrożnością. W próbie wyraźnie niedoreprezentowane są zwłaszcza mikro przedsiębiorstwa, zastrzegł bank centralny.

Źródło: ISBnews