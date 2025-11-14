Ruszył program Innovate Poland – pierwsza w Polsce inicjatywa, która na dużą skalę łączy kapitał publiczny (m.in. PFR i BGK) i prywatny (PZU). W jego ramach co najmniej 4 mld zł zostanie zainwestowane poprzez fundusze private equity i venture capital w ok. 250 krajowych, innowacyjnych przedsiębiorstw, podał Bank Gospodarstwa Krajowego. Do platformy w kolejnych etapach będą mogły dołączać następne instytucje i inwestorzy, by wspólnie zwiększać skalę inwestycji nawet do kilkunastu miliardów złotych.

Budżet pierwszej fazy Innovate Poland to 4 mld zł, które pochodzą od instytucji rozwojowych: Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) oraz Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) – pierwszego komercyjnego partnera projektu. Program realizowany jest pod patronatem Ministra Finansów i Gospodarki.

„Według założeń, do firm na różnych etapach rozwoju trafią przynajmniej 4 mld zł, a docelowo nawet kilkanaście miliardów złotych – zarówno dzięki efektowi mnożnikowemu mobilizującemu dodatkowy kapitał prywatny, jak i dołączaniu kolejnych uczestników programu, co będzie systematycznie podnosić łączną skalę finansowania” – czytamy w komunikacie.

Operatorem programu są PFR Ventures oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny, które będą odpowiadać za proces inwestycyjny w fundusze private equity i venture capital. Fundusze te, działając na zasadach rynkowych i z wykorzystaniem dodatkowo zmobilizowanego kapitału komercyjnego, będą inwestować środki w rozwój innowacyjnych spółek o wysokim potencjale wzrostu. Program ogranicza także ryzyko inwestorów, zapewniając dywersyfikację na poziomie Funduszu Funduszy, zarządzanych odpowiednio przez PFR Ventures oraz EFI. Taki model ma zapewnić efektywność, transparentność i zgodność z logiką rynku. Środki mają charakter zwrotny – inwestycje są projektowane tak, aby przynosiły zysk, po czym kapitał wraca do inwestorów.

„Innovate Poland to inwestycja w przyszłość polskiej gospodarki – w jej siłę, odporność i zdolność do konkurowania na globalnych rynkach. Zadaniem państwa jest tworzyć warunki, w których kapitał, talent i technologia mogą rosnąć szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego uruchamiamy mechanizm, który nie tylko zasila rynek finansowaniem, lecz także wyznacza nowy standard współpracy. Polska ma potencjał, by stać się jednym z europejskich liderów innowacji – a ten program ma być jednym z fundamentów tego procesu” – powiedział minister finansów Andrzej Domański, cytowany w materiale.

„Innovate Poland wpisuje się w strategię BGK na lata 2025-2030. Zakłada ona większy nacisk na dynamiczną, innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę. Innovate Poland to pierwsza w Polsce inicjatywa, która systemowo łączy kapitał publiczny i prywatny na dużą skalę, aby wspierać innowacyjne firmy, stając się jednym z filarów polityki rozwojowej państwa i ważnym elementem nowej architektury rynku kapitałowego. Łącznie co najmniej 4 mld złotych może być zainwestowanych poprzez fundusze private equity i venture capital w około 250 przedsiębiorstw” – dodał prezes BGK Mirosław Czekaj.

Innovate Poland nie ogranicza się do dostarczania kapitału. Celem programu jest również budowa nowego ekosystemu współpracy między sektorem publicznym i prywatnym oraz transfer wiedzy do inwestorów. Dzięki wspólnym standardom, przejrzystym zasadom i rosnącej profesjonalizacji rynku, projekt ma wprowadzić do obiegu inwestycyjnego nowe grupy uczestników – zarówno instytucjonalnych, jak i prywatnych – którzy będą mogli finansować innowacje w sposób uporządkowany i bezpieczny, podano także.

PZU jako pierwszy partner inicjujący program Innovate Poland, staje się pionierem tego modelu współpracy, otwierając drogę kolejnym inwestorom do aktywnego udziału w rozwoju nowego narzędzia polskiego rynku kapitałowego, podkreślono dalej.

„PZU jako pierwszy i największy partner komercyjny w tym projekcie zainwestuje w fundusz funduszy Innovate PL przede wszystkim dlatego, że widzimy w tym dobry biznes – przy wszystkich pozostałych korzyściach, które projekt przyniesie polskim firmom, gospodarce i społeczeństwu. W ramach takiego dużego, zróżnicowanego portfela funduszy private equity, venture capital i private debt możemy osiągnąć bardzo atrakcyjną stopę zwrotu. Korzystamy z okazji, by poszerzyć nasz portfel inwestycyjny o polskie fundusze, wpisując się w ideę zwiększania udziału local content w krajowym obrocie gospodarczym. Jednocześnie realizujemy jeden z celów naszej strategii, w ramach której wspieramy innowacyjne rozwiązania, które następnie mogą zostać wykorzystane w działalności Grupy PZU – z korzyścią dla naszych klientów i samej organizacji” – skomentował p.o. prezesa PZU Bogdan Benczak.

Nowa inicjatywa to nie tylko program inwestycyjny, ale długofalowy projekt rozwoju gospodarki. Efektem ma być powstanie silniejszego rynku kapitałowego, większa liczba polskich spółek o globalnym zasięgu, a także nowe miejsca pracy i wzrost innowacyjności gospodarki. Program ma też zatrzymać w kraju kapitał intelektualny i finansowy – tak, aby zyski z rozwoju technologicznego pozostawały w Polsce, podkreślono.

