Projekt Aplisens dotyczący produkcji nowej generacji przepływomierzy elektromagnetycznych został zakwalifikowany w ramach Ścieżki SMART do dofinansowania w kwocie 9,4 mln zł, podała spółka. Całkowity koszt projektu to 25,9 mln zł.

Projekt pn. „Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowej generacji przepływomierzy elektromagnetycznych do pomiaru przepływu cieczy o niskiej konduktywności i z wysoką odpornością na prądy błądzące” został zakwalifikowany do objęcia dofinansowaniem w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki”, Priorytet „Wsparcie dla przedsiębiorców”, Ścieżka SMART, podano.

„Projekt obejmuje dwa kluczowe moduły – Badawczo-Rozwojowy (B+R) oraz wdrożenie innowacji. Przedmiotem projektu jest opracowanie nowej generacji przepływomierza elektromagnetycznego o wysokiej precyzji i odporności na prądy błądzące, a następnie jego komercjalizacja poprzez uruchomienie produkcji w zakładzie spółki w Radomiu” – czytamy w komunikacie.

Moduł B+R obejmuje zwiększenie czułości przepływomierza poprzez zastosowanie wzmacniaczy o ultrawysokiej impedancji oraz implementację zaawansowanych algorytmów przetwarzania sygnału, wprowadzenie funkcji monitorowania konduktywności cieczy w czasie rzeczywistym oraz przeprowadzenie testów laboratoryjnych i w warunkach przemysłowych na różnych średnicach czujników (DN50–DN1000) oraz w obecności prądów błądzących.

Moduł wdrożenie innowacji obejmuje wybudowanie budynku wyposażonego w systemy BHP i przeciwpożarowe, przyłączenie do mediów sieciowych, zakup i instalację urządzeń i maszyn niezbędnych do produkcji i kalibracji oraz kalibrację urządzeń produkcyjnych i testowanie przepływomierzy zgodnie z normami branżowymi, podano także.

„Planowane rezultaty to dywersyfikacja oferty spółki oraz wejście na nowe segmenty rynku poprzez wprowadzenie na rynek przepływomierza elektromagnetycznego o wyjątkowej precyzji i odporności, zdolnego do pomiaru konduktywności od 0,5 μS/cm z dokładnością do 5%. Termin zakończenia realizacji projektu na etapie składania wniosku został określony na 31 sierpnia 2028 r.” – czytamy dalej.

Całkowity koszt projektu został określony przez spółkę we wniosku o dofinansowanie na poziomie 25,9 mln zł. Rekomendowana kwota dofinansowania jest równa kwocie wnioskowanej i wynosi 9,4 mln zł. Warunkiem przekazania środków finansowych na realizację projektu jest podpisanie umowy o dofinansowanie. Przedmiotowe dofinansowanie będzie pierwszym tego typu wsparciem pozyskanym przez spółkę, wskazano też w informacji.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 155,4 mln zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews