Projekt PolTREG pn. „Następne generacje leków komórkowych w autoimmunologii” został oceniony pozytywnie i umieszczony na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, podała spółka. Całkowita wartość projektu wynosi ok. 6,6 mln zł, a rekomendowana wartość dofinansowania z FEP 2021-2027 to ok. 4,7 mln zł. Rezultatem projektu będzie innowacyjna terapia ukierunkowana na trudne choroby neurodegeneracyjne z niewielką liczbą opcji terapeutycznych, głównie stwardnienia rozsianego (SM) czy stwardnienia zanikowego bocznego, podano.

PolTREG jest spółką biotechnologiczną, której działalność koncentruje się na opracowaniu terapii z wykorzystaniem komórek (limfocytów) T-regulatorowych (TREGS), a także pracach nad terapiami skojarzonymi obejmującymi leczenie TREGs wraz z przeciwciałami. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2021 r.

Źródło: ISBnews