Projekt Celon Pharmy pn. „Opracowanie kompleksu mRNA z nanocząstkami lipidowymi (LNP) o obniżonej immunogenności do zastosowania w białkowej terapii zastępczej” został zakwalifikowany do 65,8 mln zł dofinansowania w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki”, Priorytet „Wsparcie dla przedsiębiorców”, Ścieżka SMART, podała spółka. Całkowity koszt projektu to 121,2 mln zł.

„Celem projektu jest rozwój kompleksu mRNA z nanocząstkami lipidowymi (LNP) o obniżonej immunogenności. Opracowanie nowego kompleksu mRNA-LNP o obniżonej immunogenności w stosunku do dotychczas dostępnych rozwiązań może rozpocząć rewolucję w terapii zastępczej białka, podobną do tej jaką technologia mRNA zapoczątkowała już w przypadku szczepionek. Ostateczny produkt, który powstanie w wyniku tego projektu, będzie miał szerokie zastosowanie w terapii wielu chorób związanych z niedoborami lub wadliwym funkcjonowaniem białek, dla których dotychczasowe metody leczenia były nieskuteczne lub obarczone licznymi skutkami ubocznymi” – czytamy w komunikacie.

„Projekt przewiduje pełen zakres prac rozwoju przedklinicznego od syntezy kluczowych budulców LNP, przygotowania matryc DNA oraz syntezy mRNA, przygotowania kompleksu mRNA-LNP w małej i dużej skali oraz przeprowadzenie ich testów in vitro i in vivo, do testów toksykologicznych. Projekt uwzględnia także przygotowanie kompozycji mRNA-LNP w standardzie GMP oraz przeprowadzenie badań klinicznych. Termin zakończenia realizacji projektu na etapie składania wniosku został określony na 31 grudnia 2029 r.” – czytamy dalej.

Całkowity koszt projektu określony przez spółkę we wniosku o dofinansowanie jest na poziomie 121,2 mln zł. Rekomendowana kwota dofinansowania jest równa kwocie wnioskowanej i wynosi 65,8 mln zł. Warunkiem przekazania środków finansowych na realizację projektu jest podpisanie umowy o dofinansowanie, podano także.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews