Projekt Vigo Photonics pt: „HyperPIC – Fotoniczne układy scalone do zastosowań w średniej podczerwieni” został umieszczony na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, podała spółka. Łączna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 878,61 mln zł, a maksymalna wysokość pomocy publicznej wynosi 453,69 mln zł, co odpowiada wysokości tzw. luki finansowej w projekcie.

„Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie technologii zintegrowanych fotonicznych układów scalonych przeznaczonych do detekcji w zakresie średniej podczerwieni, budowa kompletnej linii produkcyjnej fotonicznych układów scalonych w zakresie średniej podczerwieni oraz utworzenie kompletnego łańcucha dostaw dla tych układów. Projekt wymaga opracowania nowych technologii, poniesienia istotnych nakładów inwestycyjnych i operacyjnych, a także nakładów na komercjalizację nowych produktów na dynamicznym rynku” – przypomniano w komunikacie.

Kosztami kwalifikowanymi w projekcie są nakłady na prace badawczo-rozwojowe, nakłady na budowę nowej linii produkcyjnej oraz koszty operacyjne po uruchomieniu nowej linii produkcyjnej. Realizacja projektu planowana jest w latach 2023-2029 i składa się z dwóch faz:

– fazy R&D (lata 2023-2027). Wartość kosztów kwalifikowanych w fazie R&D wynosi 150,74 mln zł

– fazy FID (First Industrial Deployment), tj. pierwszego przemysłowego wdrożenia (lata 2023-2029), obejmującego inwestycje w nową linię produkcyjną oraz wdrożenie do produkcji nowych produktów, w tym finansowanie części kosztów operacyjnych w trakcie wdrożenia. Wartość kosztów kwalifikowanych w fazie FID wynosi 727,87 mln zł.

Po zakończeniu fazy FID planowane jest rozpoczęcie seryjnej produkcji (po 2029 r.), w ramach której nie jest przewidziane dofinansowania ze środków publicznych dla projektu. Zarząd spółki przewiduje, że koszty kwalifikowane projektu ponad wartość dofinansowania ze środków publicznych, zostaną pokryte ze środków i kapitałów własnych spółki, z finansowania dłużnego i/lub w szczególności w fazie FID, z innych źródeł, takich jak m.in. strategiczne partnerstwo projektowe i/lub finansowanie pozabilansowe w formule project finance, podano także.

Vigo Photonics (dawniej Vigo System) jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. W 2022 r. miała 67,9 mln zł skonsolidowanych przychodów.

