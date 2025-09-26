Projekt złożony przez konsorcjum Molecure i Instytutu Chemii Organicznej PAN pt. „Opracowanie nowej usługi odkrywania związków małocząsteczkowych o potencjale terapeutycznym wykorzystującej modele sztucznej inteligencji” został pozytywnie oceniony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) do dofinansowania w ramach „Ścieżki SMART” programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), podało Molecure. Rekomendowana kwota dofinansowania dla projektu wynosi ok. 47,4 mln zł (z czego kwota 36,1 mln zł jest przeznaczona dla spółki, a pozostała kwota dla członka konsorcjum) przy całkowitym budżecie projektu wynoszącym ponad 52 mln zł. Projekt będzie realizowany w latach 2025-2029.

„Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnej usługi umożliwiającej identyfikację związków o wysokim potencjale terapeutycznym, działających poprzez bezpośrednie oddziaływanie z ludzkimi białkami lub mRNA, wykorzystującej oryginalne narzędzie oparte na sztucznej inteligencji stosowane w ścisłym powiązaniu z metodami eksperymentalnymi weryfikującymi właściwości generowanych struktur. Emitent zakłada, że usługa adresowana będzie do podmiotów sektora bio-farmaceutycznego dążących do wprowadzania udoskonalonych lub stworzenia nowych leków na schorzenia będące tzw. niezaspokojoną potrzebą medyczną” – czytamy w komunikacie.

Molecure (d. OncoArendi Therapeutics) to firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews