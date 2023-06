F.E.W. Baltic II – pierwszy projekt morskiej farmy wiatrowej RWE u polskiego wybrzeża, o mocy 350 MW – zostanie oddany do użytku przed końcem tej dekady, podało RWE. Jednocześnie spółka aktywnie poszukuje nowych możliwości i jest otwarta na strategiczne partnerstwa w sektorze morskiej energetyki wiatrowej.

„Jesteśmy gotowi, by być siłą napędową transformacji energetycznej w Polsce i wykorzystywać naszą specjalistyczną wiedzę, aby przyczynić się do dalszego rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w polskiej części Morza Bałtyckiego. Nasze ponad 15-letnie doświadczenie na polskim rynku odnawialnych źródeł energii sprawia, że dla RWE jest to znany rynek, który pozwala wykorzystać w realizacji projektów naszą wiedzę jako drugiego co do wielkości gracza w światowej morskiej energetyce wiatrowej” – powiedział wiceprezes Offshore Development Poland w RWE Grzegorz Chodkowski, cytowany w komunikacie.

„Przyjmujemy ze zrozumieniem wyniki drugiego etapu postępowań w sprawie przyznania pozwoleń lokalizacyjnych dla morskich farm wiatrowych. Chcemy teraz patrzeć w przyszłość. Analizujemy możliwości osiągnięcia synergii projektowych, a tym samym zwiększenia naszego udziału w dalszym rozwoju sektora offshore. Dlatego jesteśmy otwarci i gotowi do nawiązania współpracy i wejścia w partnerstwa w Polsce” – dodał.

Harmonogram projektu F.E.W. Baltic II został zrewidowany ze względu na czynniki makroekonomiczne. Spowodowało to przesunięcie terminu oddania do eksploatacji morskiej farmy wiatrowej na koniec tej dekady. Nowy harmonogram projektu pozwala na wdrożenie szeregu korzyści i zwiększenie wartości dodanej projektu. Dzięki ścisłej współpracy RWE z międzynarodowymi dostawcami i polskimi partnerami w ramach łańcucha dostaw, firma będzie mogła wdrożyć najnowsze technologie morskiej energetyki wiatrowej w ramach inwestycji, podkreślono.

„Nie ustajemy w pracach przygotowawczych projektu: nasz zespół inżynierów bada możliwości wprowadzenia szeregu usprawnień technicznych, aby umożliwić nam pełne wykorzystanie potencjału najnowszych technologii morskiej energetyki wiatrowej. Kontynuujemy również działania związane z uzyskiwaniem zgód i pozwoleń, w szczególności decyzji środowiskowej dla infrastruktury wyprowadzenia mocy i zabezpieczenia trasy linii kablowej do stacji elektroenergetycznej w Krzemienicy” – podkreślił Chodkowski.

Od momentu wejścia RWE na polski rynek w 2007 roku, firma kontynuuje rozwój swojego zielonego portfolio i jest jednym z wiodących inwestorów w odnawialne źródła energii w Polsce. Posiadając około 500 MW mocy zainstalowanej, RWE jest jednym z pięciu największych operatorów lądowej energetyki wiatrowej w Polsce. Firma nieprzerwanie dąży do dywersyfikacji swojego portfela inwestycji w obszarze fotowoltaiki.

RWE działa aktywnie na takich rynkach jak Wielka Brytania, Niemcy, Belgia, Dania i Szwecja. Eksploatuje farmy offshore w całej Europie, w tym na wybrzeżu duńskim i niemieckim Morza Bałtyckiego.

Źródło: ISBnews