Projekt morskiej farmy wiatrowej BC-Wind na Bałtyku o mocy 390 MW, realizowany przez firmę Ocean Winds, spółkę należącą do Engie i EDPR, będzie pierwszym w Polsce projektem offshore w pełni realizowanym z polskich portów – ze Świnoujścia będą transportowane fundamenty, a z Gdańska turbiny wiatrowe, podała spółka.

Ocean Winds ogłosił zamknięcie finansowania projektu w formule project finance, pozyskując ok. 2 mld euro. Finansowanie projektu BC-Wind jest wspierane przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), który odpowiada za blisko jedną trzecią całego finansowania, a także przez Instituto de Crédito Oficial Español (ICO) oraz 13 banków komercyjnych.

„Zamknięcie finansowania dla BC-Wind stanowi znaczący kamień milowy zarówno dla projektu, jak i dla całej polskiej branży morskiej energetyki wiatrowej. To potwierdzenie, że Polska jest gotowa realizować duże projekty offshore, opierając się na lokalnych kompetencjach, technologiach i determinacji. Razem z naszymi polskimi dostawcami rozpoczynamy kolejną fazę – budowę nowej farmy wiatrowej na Bałtyku. Ta współpraca wzmacnia rozwój lokalnego łańcucha dostaw i wspiera integrację polskich firm z sektorem offshore. To inwestycja nie tylko w energię, lecz także w rozwój nowoczesnego, konkurencyjnego przemysłu w Polsce” – powiedział dyrektor zarządzający Ocean Winds w Polsce Kacper Kostrzewa, cytowany w komunikacie.

W 2026 roku rozpoczną się prace budowlane na lądzie, obejmujące projektowanie i budowę stacji elektroenergetycznej oraz lądowej ławy kablowej, realizowane przez polską firmę P&Q. Energia elektryczna będzie przesyłana do stacji lądowej za pomocą kabli zaprojektowanych i zainstalowanych przez Tele-Fonika Kable z Bydgoszczy. Równolegle Ocean Winds wybuduje bazę operacyjno-serwisową we Władysławowie, a projekt będzie także pierwszym w Polsce w pełni realizowanym z polskich portów – ze Świnoujścia będą transportowane fundamenty, a z Gdańska turbiny wiatrowe zapowiedziano.

Projekt BC-Wind zlokalizowany jest ok. 23 km na północ od linii brzegowej, w gminach Krokowa i Choczewo w woj. Pomorskim. Projekt ma na celu osiągnięcie planowanej mocy do 390 MW, z całkowitym obszarem farmy wynoszącym 90,94 km2. Morska farma wiatrowa BC-Wind posiada decyzją środowiskową zarówno dla części morskiej, jak i lądowej oraz prawo do kontraktu różnicowego (CfD).

Ocean Winds (OW) to międzynarodowa spółka działająca w obszarze morskiej energetyki wiatrowej, powstała jako joint venture EDP Renewables i Engie, w równych udziałach. OW aktywnie rozwija, finansuje, buduje i eksploatuje projekty morskich farm wiatrowych na całym świecie.

Źródło: ISBnews