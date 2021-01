Projekt Ryvu Therapeutics pn. „Rozwój kliniczny innowacyjnego kandydata na lek w terapii nowotworów litych” znalazł się na liście projektów wybranych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Rekomendowana wartość dofinansowania wynosi 18 939 762,79 zł.

„Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do działalności emitenta kandydata na lek – inhibitora kinaz CDK8/19. Będzie on scharakteryzowany w badaniu klinicznym fazy I/II (do pierwszego etapu fazy II ekspansji dawki) u pacjentów z guzami litymi, stanowiąc szansę na skuteczniejsze i bardziej bezpieczne leczenie pacjentów z agresywnymi nowotworami tego typu, którzy wyczerpali możliwości obecnych terapii. Kandydat będzie się charakteryzował korzystną doustną drogą podania, jako monoterapia lub w kombinacji z chemioterapią, terapiami celowanymi, immunoterapiami lub standardowymi opcjami leczniczym” – czytamy w komunikacie.

Wartość całkowita projektu dotyczącego badania klinicznego cząsteczki SEL120 (RVU120) w guzach litych wynosi 42 696 464 zł netto, zaś rekomendowana wartość dofinansowania to 18 939 762,79 zł i stanowi całość wnioskowanej przez spółkę kwoty dofinansowania.

Okres realizacji projektu to wrzesień 2020 r. – grudzień 2023 r.

Ostateczna kwota dofinansowania może ulec nieznacznej zmianie na etapie przygotowania dokumentacji do właściwej umowy dotacji, zaznaczono.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita), obecnie zatrudnia 150 naukowców, z których 80 posiada stopień naukowy doktora. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW.

Źródło: ISBnews