Projekt Selvity pt. „Platforma CART-AI do rozwoju zaawansowanych terapii immunoonkologicznych opartych na modyfikowanych limfocytach T z użyciem AI – etap przedkliniczny” został umieszczony na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w Programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, podała spółka. Całkowity koszt kwalifikowalny projektu wyniesie 16,76 mln zł netto, z czego dofinansowanie stanowi 10,03 mln zł.

„Projekt obejmuje opracowanie innowacyjnej platformy usługowej łączącej zaawansowane metody inżynierii genetycznej, komórkowej oraz sztucznej inteligencji. Platforma umożliwi, na etapie przedklinicznym, analizę i optymalizację terapii immunoonkologicznych opartych na modyfikowanych limfocytach T. Pozwoli również na dobór optymalnych wariantów CAR-T. Odbiorcami usług świadczonych przy wykorzystaniu platformy będą firmy biotechnologiczne rozwijające innowacyjne terapie w obszarze CAR-T” – czytamy w komunikacie.

Projekt będzie realizowany w latach 2026-2029.

Selvita jest jedną z największych przedklinicznych CRO (ang. Contract Research Organization) w Europie. Akcje Selvity (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały w 2019 r. na rynku głównym GPW. Wcześniej sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity. Decyzja sądu oznaczała dla Selvita S.A. formalną finalizację procedury związanej z podziałem spółki na dwa niezależne podmioty – Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) i Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.).

Źródło: ISBnews